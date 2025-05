Buchvorstellung in Kernen: Von Kapstadt nach Kairo: Bauingenieur reist durch Afrika

Mike Schlaich hat einst in Fellbach am FSG sein Abitur gemacht. Sein Buch „Bauen in Afrika“ stellt er jetzt in der Glockenkelter Stetten vor.

Das Fellbacher Friedrich-Schiller-Gymnasium hat schon so manche Abiturientin und so manchen Abiturienten hervorgebracht, die oder der später überregional Furore machte. Das betrifft insbesondere den Kulturbereich, mit international gefeierten Opernsängern wie dem Tenor Matthias Klink oder die Sopranistin Melanie Diener, oder die Schauspielerin Katja Bürkle.

Weniger als darstellender Künstler, sondern für seine Leichtbau-Visionen weithin bekannt ist ein anderer einstiger FSGler: der Bauingenieur Mike Schlaich. Er ist jetzt wieder in seiner alten Heimat zu erleben.

Lesen Sie auch

1960 in Cleveland geboren

Denn der Enkel des einstigen Leiters der Diakonie Stetten, Ludwig Schlaich, und Sohn des renommierten Bauingenieurs Jörg Schlaich, ist zwar am 19. April 1960 in Cleveland (Ohio) geboren, aber im damals noch eigenständigen Stetten aufgewachsen.

Und dort stellt der 65-Jährige, seit 2004 Professor für Entwerfen und Konstruieren an der TU Berlin, in einer Veranstaltung zum 20-jährigen Bestehen der Allmende Stetten am Freitag, 23. Mai, sein 2024 erschienenes Buch vor. Der Titel des Werks lautet „Bauen in Afrika – Cape to Cairo in 150 Tagen: Erfahrungen eines Ingenieurs“. Beginn in der Glockenkelter in der Hindenburgstraße 43 im Kernener Teilort ist um 19 Uhr.

Im Jahr 2022 war es, da kurvte Schlaich mit dem Auto quer durch Afrika. Sein Ziel: Die Straßen, Schienen und Brücken des Kontinents im wahrsten Sinne des Wortes zu „erfahren“ und die dortige, traditionell nachhaltige Baukultur kennenzulernen.

Beiträge auch afrikanischer Kollegen

Seine Erlebnisse hat er in dem genannten Buch zusammengefasst, illustriert mit vielen Fotos und ergänzt durch Beiträge afrikanischer Kollegen. Darin enthalten sind auch sieben Überlegungen zur Gegenwart und zur nachhaltigen Zukunft des Bauingenieurwesens in Afrika.

Schlaichs Buchpräsentation bei der Allmende ist Bestandteil des aktuellen IBA’27-Festivals in der Region Stuttgart. Der Eintritt ist frei.