Buchungsportale im Aufwind: Terminsuche bei Ärzten mehr und mehr online?

1 Für Kassenpatienten ist es nicht leicht, schnell an Arzttermine zu kommen. Foto: dpa-Zentralbild/Monika Skolimowska

Wenn man für einen Termin bei der Praxis nicht durchkommt, können Buchungsportale ein praktischer Weg sein. Verbraucher- und Patientenschützer mahnen, dass es nicht der einzige werden sollte.











Schnell an Arzttermine zu kommen, ist für Kassenpatienten oft nicht leicht. Losgehen kann das schon bei der Anfrage, wenn in der Praxis das Telefon dauernd besetzt ist oder nur der Anrufbeantworter anspringt. Teils lassen sich Termine per E-Mail vereinbaren. Und Gesundheitseinrichtungen setzen zusehends auch auf externe Portale. Die Verbraucherzentralen warnen aber vor einem generellen Verlagern von Terminbuchungen zu kommerziellen Internet-Anbietern. Auch Krankenkassen und Ärzte machen sich dafür stark, flexible Terminsuchen für Patientinnen und Patienten weiter auszubauen.