Buchtipps von Meggyxoxo und readwithvanessa: Die 4 besten Booktok-Hits für den Sommer

Lust auf Lesen am Strand? Die bekannten Booktokerinnen „Meggyxoxo“ und „readwithvanessa“ verraten ihre Lesetipps für die diesjährige Urlaubslektüre.

Auf Booktok sprechen Influencerinnen und Influencer Buchempfehlungen aus, besonders beliebt sind dabei Geschichten aus dem Genre Romance und Romantasy. Wer für den Sommerurlaub also noch die perfekte Liebesgeschichte sucht, stöbert sich durch die Top-Empfehlungen der erfolgreichen Booktokerinnen Meggy Maahs und Vanessa Winkler. Auf ihren Accounts „readwithmeggy“ und „readwithvanessa“ erreichen die beiden täglich tausende lesebegeisterte Followerinnen und Follower.

1. Lilly Lucas: This could be Love (Knaur, 352 Seiten, 15 Euro)

„This could be Love“ ist der erste Band der neuen New-Adult-Trilogie „Hawaii Love“. In der Geschichte von Bestseller-Autorin Lilly Lucas muss sich Tennis-Shootingstar Louisa zwischen dem Sport und der Liebe entscheiden. „Es ist wirklich wunderschön und spielt auch noch auf Hawaii“, schwärmt Winkler.

2. Abby Jimenez: Just for the Summer (dtv, 448 Seiten, 13 Euro)

In aller Munde ist zurzeit auch der Booktok-Hit „Just for the Summer“ von Abby Jimenez, wie Maahs verrät. Die Autorin ist keine Unbekannte: Ihre bunten Cover springen einem in der Buchhandlung direkt ins Auge und schaffen es oft auf Besteller-Listen. Dieses Mal geht es um einen Liebesfluch, der auf zwei Protagonisten liegt.

3. Emily Henry: Funny Story (Knaur, 464 Seiten, 12,99 Euro)

„Funny Story“ von Emily Henry ist für all diejenigen, die eine gute „Friends to Lovers“-Geschichte mögen. Das Buch über verworrene Verbindungen zwischen Ex-Partnern in einer Vierergruppe hat es Maahs angetan.

4. Elsie Silver: Wild Love (Piatkus, 464 Seiten, 9,97 Euro)

Wer Lust auf eine englische Lektüre hat, dem empfiehlt Maahs den Booktok-Hit „Wild Love“ von Elsie Silver, aus deren Feder auch die beliebte Chestnut-Springs-Serie stammt. In „Wild Love“ geht es in der Kleinstadt Rose Hill heiß her: Der bekannte Milliardär Ford Grant steht auf die kleine Schwester seines besten Freundes.