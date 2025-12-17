Buchtipps für Weihnachten: 7 beste Architekturbücher aus Stuttgart und anderswo

Inspirierende Bildbände über den Traum vom Eigenheim, Gestalter als Romanhelden – eine Auswahl an Architektur-Büchern fürs Fest.
Bald weihnachtet es sehr. Indes ist die ewige Suche nach Weihnachtsgeschenken schon im vollen Gange. Mancher denkt auch schon darüber nach, wofür er seinen üblichen Geldgutschein von Tante Frida auszugeben gedenkt. Wir haben Tipps für lesenswerte Neuerscheinungen und Klassiker mit Architektinnen und Architekten als Helden – sowie spannende und erhellende Neuerscheinung zu Gestaltung und Architektur auch aus Stuttgart als Geschenkvorschläge fürs Fest.