Zwei bewegende Romane zeigen, wie junge Protagonisten nach dem Tod von Familienmitgliedern wieder ins Leben finden. Tiere spielen dabei keine unwichtige Rolle.
Wenn die Tage kürzer und kälter werden, kann das auf die Stimmung drücken. Mutmachbücher sind da gefragt. In den beiden hier ausgewählten müssen zwei Jungs mit dem Tod von Familienmitgliedern klarkommen. Mitzuerleben, wie sie wieder Zuversicht gewinnen, kann die Angst vor intensiven Gefühlen und schwierigen Situationen lindern. In beiden Romanen gibt es tierische Helden, die Trost spenden, ohne wie Menschen mit Fragen zu nerven. Und beide Autorinnen lassen ihre jungen Protagonisten so einfühlsam und humorvoll erzählen, dass selbst in schwerwiegenden Momenten ein Happy End möglich scheint.