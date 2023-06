1 Sieht aus wie ein berühmter Schweizer Schriftsteller. Foto: imago/Agencia EFE/imago stock&people

Wo anfangen in diesem rundum verspiegelten Romanparcours? Vielleicht beim Cover, das das Gemälde eines Mannes mit schwarzer Hose und weißem Hemd zeigt – Porträt Peter Stamm, ist dazu in der Umschlagklappe zu lesen. Oder mit dem Film, den zwei Dokumentarfilmer darüber gedreht haben, wie der berühmte Schweizer Autor gleichen Namens einen Roman schreibt. Diesen Film gibt es wirklich, ebenso den während der Dreharbeiten entstandenen Roman: Er heißt „In einer dunkelblauen Stunde“ und handelt davon, wie zwei Dokumentarfilmer einen Film über einen berühmten Schweizer Autor drehen wollen. Doch dann trennen sich die Wege. Denn anders als in der Wirklichkeit, bleibt das filmische Making-of eines Romans in der Fiktion auf halber Strecke stecken. So scheint es zumindest.