Buchtipp: Kurzgeschichten von Giulia Becker: Skurriler Alltag

1 Giulia Becker liebt das Schrullige. Foto: Frederike Wetzels

Giulia Beckers Kurzgeschichtensammlung „Wenn ich nicht Urlaub mache, macht es jemand anderes“ besteht aus vielen kleinen Alltagsbeobachtungen, die harmlos beginnen und absurde Wendungen nehmen.











Was für eine Zumutung so ein gewöhnliches Leben ist. Zumindest für die Ich-Erzählerin in Giulia Beckers neuem Buch „Wenn ich nicht Urlaub mache, macht es jemand anderes“. Der Aufenthalt in einem Thermenhotel endet in einem Giftunfall, ein gemütliches Picknick fast mit dem Tod. Wieder andere Freizeitaktivitäten wie Joggen oder Wandern werden lieber gleich ganz gemieden. Es gibt aber auch Dinge, die die Protagonistin mag. Ein reichhaltiges Frühstücksbuffet im Hotel etwa: „Schon meine Oma pflegte zu sagen: Ein guter Urlaub beginnt mit Sodbrennen.“