Buchtipp: Die echtere Wirklichkeit: Raphaela Edelbauer erzählt von philosophischem Terror

Die Lüge triumphiert, der Populismus gärt – und in Raphaela Edelbauers Roman „Die echtere Wirklichkeit“ kämpfen intellektuelle Guerilleros gegen das postfaktische Zeitalter.
Was hat Philosophie mit dem wirklichen Leben zu tun? Mehr als man denkt. Im Guten wie im Schlechten. Irgendwann ist die absolute Wahrheit in Verruf geraten. Nun hat man das Schlammassel. Jeder zieht sich auf das zurück, was ihm gerade passt. Verschwörungstheorien, Desinformation und Lügen gedeihen, der Populismus blüht. Und auch wenn ein Donald Trump vermutlich nie auch nur eine Zeile Michel Foucault gelesen hat, ist die medial eingesickerte vulgäre Schwundform eines Denkens, das den Wahrheitsbegriff in Machtstrukturen und Kulturtechniken aufgelöst hat, mitverantwortlich für das herrschende Desaster.