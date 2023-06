4 Das trifft sich ja gut: ein stilles Örtchen zur rechten Zeit an der Seidenstraße in Kirgisistan. Foto: istock/DavorLovincic

Arnaud Goumand hat eine Kulturgeschichte des menschlichen Umgangs mit einer nur allzu menschlichen Angelegenheit vorgelegt.









Archäologen wissen es längst: Im Müll wohnt die Wahrheit. Abfallhalden sind wahre Goldgruben, wenn es darum geht, herauszufinden, wie es um eine Gesellschaft bestellt war. Ganz sicher gilt das auch für die Orte, wo die Ausscheidungen landen, über die man nicht spricht. Möglicherweise verrät eine Kulturgeschichte der Toiletten ja mehr über unser Inneres, als wir im Bann hygienologischer Tabus wahrhaben wollen. Auch wenn man nicht gleich so tief in das Thema eintauchen muss, wie der Philosoph Slavoi Zizek, der an der Form von Kloschüsseln die dazugehörigen politischen Ideologien ablesen zu können glaubt.