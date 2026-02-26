Buchmesse in Fellbach: Flotte Schreiber, arme Autoren und prickelnde Erotik in der Literatur

Die dritte Stuttgarter Buchmesse findet an diesem Samstag, 28. Februar, in sämtlichen Sälen der Schwabenlandhalle Fellbach statt. Erwartet werden mehr als 5000 Interessenten.

Das hat sich aber so richtig zu einer imponierenden Erfolgsgeschichte entwickelt: Vor zwei Jahren war es fast noch ein Experiment, mittlerweile sieht es nach einem Selbstläufer aus. Es geht um die mittlerweile dritte Stuttgarter Buchmesse, die auch in ihrem Signet auf den Flyern den Fernsehturm abbildet. Sie findet allerdings direkt vor den Toren der Landeshauptstadt statt – nämlich an diesem Samstag, 28. Februar, in der für diesen Zweck offenkundig bestens geeigneten Schwabenlandhalle in Fellbach.

Die Hauptakteure hinter dieser Messe könnte man unter der Buchstabenkombi „Z & Z“ einordnen – denn es sind Stefan Zeh (34) und Ann-Kathrin Zellner (31). Vor zwei Jahren sind die beiden Krimiautoren das Wagnis eingegangen und haben in der Fellbacher Vorzeigehalle die erste Stuttgarter Buchmesse organisiert.

Deutschlands drittgrößte Buchmesse

Diese hat sich, wie die gelernte Augenoptikermeisterin erläutert, zur mittlerweile drittgrößten Buchmesse in Deutschland gemausert – das Duo veranstaltet übrigens auch noch die im November stattfindende Münchner Buchmesse.

Schon bei der Premiere vor zwei Jahren gab es zeitweise lange Schlangen vor den Eingangstüren der Schwabenlandhalle. Und aktuell widerlegt der Erfolg in Fellbach jegliche Schwarzmalerei, wonach das gedruckte Buch sich auf dem absteigenden Ast befindet oder irgendwann gar ausstirbt. Für die jetzige Buchmesse „erwarten wir rund 5500 Besucherinnen und Besucher“, sagt Zellner, „wir haben uns Jahr für Jahr gesteigert“.

Immer weiter ausgedehnt haben sich die Veranstalter deshalb auch bei der Fläche, die sie im Kultur- und Kongresszentrum in Beschlag nehmen, jetzt sind es 4500 Quadratmeter. „Wir sind jetzt bis in den letzten Zipfel vorgedrungen“, sagt die Veranstalterin schmunzelnd.

„Z & Z“, die Organisatoren der dritten Stuttgarter Buchwoche: Stefan Zeh und Ann-Kathrin Zellner Foto: SBW

Vielmehr zeigt der auf der Homepage der Buchmesse abgebildete Belegungsplan, dass das wichtige Genre Fantasy im großen Hölderlinsaal präsentiert wird und dass in den Räumen Hesse und Mörike Liebhaber*innen von Romance, Dark Romance, Romantasy und Liebesromanen fündig werden. Für Krimi und Thriller ist der Uhlandsaal gebucht, Kinderbücher gibt es im Raum Heuss-Knapp, Fantasy und Belletristik belegen das Foyer.

„Wir haben rund 310 Aussteller aus ganz Deutschland in Fellbach“, sagt Zellner. Weil der Zuspruch dieses Mal noch größer sein dürfte, haben die Veranstalter nun den Kartenvorverkauf in mehrere Zeitslots aufgeteilt. Für den Vormittag ist nur noch wenig frei, die besten Aussichten für ein Vorverkaufsticket gibt es für den Samstagnachmittag.

In den Sälen gibt es zahlreiche besondere Programmpunkte, zum Beispiel insgesamt 28 Lesungen. Kinder können eine Rätsel-Rallye absolvieren. Eine Podiumsdiskussion beschäftigt sich um 11 Uhr mit der Frage: „Vom Schreiben leben – geht das?“ Mit dabei sind neben anderen die Bestsellerautorin Maria Nikolai sowie Sebastian Rothfuß, neuer Inhaber der Buchhandlung Lack in Fellbach.

Sexy wird es um 12 Uhr beim Dialog „Spice in Romanen“ – womit die detaillierte Schilderung leidenschaftlicher Liebesszenen gemeint ist. Was darf wie explizit beschrieben werden? Wo sind bei Sexszenen die Grenzen des guten Geschmacks? Antworten erfolgen „garantiert ohne Zensur“, so das Versprechen. Außerdem präsentieren sich in Fellbach acht Illustratorinnen und stellen ihren Beruf vor.

Verleihung des 2. Stuttgarter Buchpreises

Höhepunkt ist zum Abschluss um 18 Uhr die Verleihung des zweiten Stuttgarter Buchpreises. Auf der Shortlist stehen jeweils drei Werke aus den Bereichen Fantasy, Krimi, New Adult und Kinderbücher. Der Preis ist mit jeweils 500 Euro dotiert.

Der Eintritt zur Buchmesse kostet 12 Euro, weitere Infos zum Programm und zu den Zeitslots unter: www.stuttgarter-buchmesse.de