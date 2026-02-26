Buchmesse in Fellbach: Flotte Schreiber, arme Autoren und prickelnde Erotik in der Literatur

Die dritte Stuttgarter Buchmesse findet an diesem Samstag, 28. Februar, in sämtlichen Sälen der Schwabenlandhalle Fellbach statt. Erwartet werden mehr als 5000 Interessenten.
Das hat sich aber so richtig zu einer imponierenden Erfolgsgeschichte entwickelt: Vor zwei Jahren war es fast noch ein Experiment, mittlerweile sieht es nach einem Selbstläufer aus. Es geht um die mittlerweile dritte Stuttgarter Buchmesse, die auch in ihrem Signet auf den Flyern den Fernsehturm abbildet. Sie findet allerdings direkt vor den Toren der Landeshauptstadt statt – nämlich an diesem Samstag, 28. Februar, in der für diesen Zweck offenkundig bestens geeigneten Schwabenlandhalle in Fellbach.