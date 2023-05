1 Der Tatverdächtige wurde kurz nach dem Angriff festgenommen (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Fotostand / K. Schmitt

Am Freitagmittag greift ein Mann in einer Tübinger Buchhandlung eine Frau mit einem Messer an. Der Tatverdächtige wird festgenommen, die Ermittlungen vor Ort dauern an.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Am Freitagmittag hat in einer Buchhandlung in Tübingen ein Mann eine Kundin mit einem Messer verletzt. Wie ein Sprecher der Polizei sagt, fand der Angriff in der Straße Lange Gasse kurz vor 12 Uhr statt.