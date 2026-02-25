Buchbloggerin aus Ehningen: Als Meerjungfrau unterwegs – was andere zu ihrem Hobby sagen, ist ihr egal

Ihre Flossen nimmt sie überall mit hin: Die Buchbloggerin Ann-Kathrin Mertz aus Ehningen hat ungewöhnliche Hobbys, im Badezentrum Sindelfingen lebt sie sich als Meerjungfrau aus.

Ann-Kathrin Mertz sitzt am Beckenrand im Badezentrum Sindelfingen. Ihre bunte Flosse schwebt im Wasser. Nicht nur junge Besucher im Bad beobachten sie mit Neugier, auch ältere schauen zweimal hin. Denn Ann-Kathrin Mertz schwimmt regelmäßig als Meerjungfrau. Ein Hobby, das die Ehningerin mit Leidenschaft verfolgt – ebenso wie ihre Begeisterung für Bücher. Mittlerweile kombiniert sie ihre beiden Passionen auf einzigartige Weise.

Faszination von Meerjungfrauen beginnt bei Ehningerin mit TV-Serie Ihre Faszination für Meerjungfrauen beginnt, als im Jahr 2006 die Serie „H2O – Plötzlich Meerjungfrau“ herauskommt. Ab diesem Zeitpunkt lässt sie der Gedanke nicht mehr los, auch mal mit einer Flosse durchs Wasser zu gleiten. Doch am Anfang fehlt ihr das Selbstvertrauen, mit einer Meerjungfrauenflosse vor anderen zu schwimmen. „Kindisch“ finden manche ihre Faszination. Doch 2016 fasst sich Ann-Kathrin Mertz ein Herz und kauft sich ihre erste Flosse. Kurze Zeit später beginnt sie auf Instagram auf ihrem Account „mermaidkathi“ ihre Flossenbilder zu posten.

Mit ihrer Flosse taucht Ann-Kathrin Mertz gern ab. Foto: Eibner/Andreas Ulmer

Biologin, Meerjungfrau und Buchbloggerin – Hobbys sind vielfältig

Wer heute auf ihren Instagramkanal schaut, sieht jedoch gleich, dass sie noch ein weiteres Hobby hat: Lesen. „Ich habe schon immer ein Buch nach dem anderen verschlungen“, erzählt die 30-Jährige. Dreimal die Woche schlug sie in der Bücherei auf und wählte ihre Bücher mit viel Bedacht aus. Im Jahr 2020 beginnt sie dann zu bloggen und rezensiert erste Bücher. Vor allem Kinder- und Jugendliteratur haben es ihr angetan. Heute verbindet sie ihre beiden Leidenschaften: Auf ihrem Blog „Nixenzauber“ finden sich zahlreiche Bücher zu Meeresthemen, aber auch Naturschutz, Gleichberechtigung und Vielfalt sowie queere Literatur spielen eine große Rolle. Wenn sie auf Instagram ein Buch postet, dann ist sie auf dem Bild meist mit Flosse zu sehen – ihrem Erkennungszeichen.

„Ich versuche mit meinen Buchempfehlungen, Kinder zum Lesen zu motivieren.“ Ann-Kathrin Mertz, Buchbloggerin

Mittlerweile hat die studierte Biologin ein echtes Netzwerk mit Buchbegeisterten und Autoren und Autorinnen aufgebaut. Im Osiander-Geschäft in Böblingen hat sie bereits einen Tisch mit Buchempfehlungen gestaltet, ebenso in einem Thalia in Ludwigsburg. 150 Bücher hat sie im Jahr bereits rezensiert. Über 1800 Beiträge gibt es mittlerweile auf dem Blog. Verlage sowie Autoren und Autorinnen kommen mittlerweile von alleine auf sie zu. „Ich muss tatsächlich regelmäßig Bücher ablehnen“, sagt Ann-Kathrin Mertz. Jedes Jahr zur Weihnachtszeit liest sie in der Bücherei in Ehningen und auch in Pflegeheimen ist sie manchmal zu Besuch. Leseförderung ist für sie ein wichtiges Thema: „Ich versuche immer mit meinen Buchempfehlungen, die Kinder zum Lesen zu motivieren“, sagt die 30-Jährige.

Auf Buchmessen ist sie ebenfalls unterwegs – natürlich auch dort im Meerjungenfrauenoutfit. Zwar nicht mit Flosse, aber mit Meerjungenfrauenoberteil, -leggings, Armflossen und einer Krone. Das nächstes Mal ist sie auf der Stuttgarter Buchmesse, am 28. Februar, anzutreffen.

Unterwegs als Meerjungfrau – ihre Flossen sind immer dabei

Mit ihren beiden Hobbys hat es Ann-Kathrin Mertz nicht nur geschafft, etwas zu finden, was ihr Freude bereitet, sie nutzt ihre Hobbys auch, um Netzwerke zu bilden, Freundschaften zu schließen und Leute miteinander zu verbinden. So hat sie eine Art Stammtisch initiiert: die Stuttgarter Bücherträume. „Wir haben mit sechs Personen gestartet, jetzt sind wir bis zu 50 Personen“, erzählt die 30-Jährige. Dort treffen sich Autoren und Autorinnen, Verlagsleute und begeisterte Leserinnen und Leser. Das nächste Treffen findet am 7. März statt.

Ihre Flossen hat Ann-Kathrin Mertz eigentlich immer dabei: Ob Meer, Seen oder Bäche – sie nutzt jede Möglichkeit, um sich ihre Flosse überzuziehen. Im Badezentrum Sindelfingen kommt ihre Flosse jedenfalls gut an: Sowohl Kinder als auch ältere Leute bleiben am Beckenrand stehen und schauen fasziniert zu, wie sie mit ihrer bunten Flosse durchs Wasser gleitet. Sie ist froh, dass sie sich getraut hat, ihr Hobby auszuleben, egal was andere sagen. Ihr Hobby hat Ann-Kathrin Mertz nicht nur selbstbewusster gemacht, es macht sie auch glücklich. Und nach den Blicken im Badezentrum Sindelfingen zu schließen, macht sie damit nicht nur sich selbst glücklich, sondern auch andere.

Bücher und Mermaiding

Stuttgarter Buchmesse

Am Samstag, 28. Februar, findet in der Schwabenlandhalle in Fellbach die 3. Stuttgarter Buchmesse statt. Von 10 bis 18 Uhr werden 260 Autorinnen und Autoren, 28 Verlage und 19 weitere Aussteller vor Ort sein. Tickets gibt es online über reservix. Die Tickets gelten nur zu den gewählten Zeitslots.

Merfolk

Das nächste Merfolk Treffen findet am 8. und 9. August im Freibad Lohfelden im Landkreis Kassel statt. Rund um das Thema Mermaiding gibt es dort Workshops sowie einen Flohmarkt.