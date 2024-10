Buchautorin: „Mir droht die Altersarmut“

1 Lena Falkenhagen ist Bundesvorsitzende des Verbands deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Foto: Catrin George Ponciano

Wer Bücher schreibt, lebt meist in prekären finanziellen Verhältnissen. Wie eng es für viele ist, zeigt eine Studie, die der Verband deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller (VS) in Auftrag gegeben hat.











Das Bild der Bestsellerlisten trügt: Wer schreibt, kommt in aller Regel finanziell nicht über die Runden und muss nach anderen Jobs suchen. Eine aktuelle Studie gibt erstmals seit vielen Jahren einen genaueren Einblick in die finanzielle Situation von Autoren. Lena Falkenhagen vom Verband deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller (VS) fordert daher eine weitaus höhere Beteiligung an den Buchverkäufen.