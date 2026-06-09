Ein Korntaler Jurist träumt vom Leben in der Toskana. Seine Sehnsucht wurde zur Inspiration für den neuen Krimi – den er als „Alessio Guerrini“ veröffentlicht hat.
San Gimignano kennt Alessio Guerrini gut, vielleicht sogar sehr gut. Dieser Ort in der Toskana, der 1990 zum Unesco-Weltkulturerbe erklärt worden war, war Ziel einer Recherchereise, die der Autor aus Korntal für sein neuestes Buch unternommen hat. Die mittelalterlichen Türme, die Gassen, das Flair des Ortes südwestlich von Florenz – all das lässt Guerrini in den rund 300 Seiten starken Krimi „Tod unter toskanischer Sonne“ einfließen.