Buchautor aus Korntal-Münchingen: „Die Italiener sind gelassener“ – Jurist schreibt Krimi mit Toskana-Flair

Alessio Guerrini legt mit „Im Schatten der Palazzi“ sein erstes Buch vor, das in der Toskana spielt.Dem Schreiben ging eine Recherche am Ort der Handlung voraus.

San Gimignano kennt Alessio Guerrini gut, vielleicht sogar sehr gut. Dieser Ort in der Toskana, der 1990 zum Unesco-Weltkulturerbe erklärt worden war, war Ziel einer Recherchereise, die der Autor aus Korntal für sein neuestes Buch unternommen hat. Die mittelalterlichen Türme, die Gassen, das Flair des Ortes südwestlich von Florenz – all das lässt Guerrini in den rund 300 Seiten starken Krimi „Tod unter toskanischer Sonne“ einfließen.

Toskana-Ruhe gestört: Kriminalist Schiefer ermittelt Vor dem geistigen Auge des Lesers liegen Olivenhaine, Weinhänge, Lavendelfelder, eingebettet in eine Landschaft der sanft schwingenden Hügel. Der pensionierte Kriminalist Constantin Schiefer hat sich bewusst für die Toskana entschieden, um seinen Ruhestand zu genießen. Unverhofft aber wird er in einen Fall verwickelt, der bis zu einem Kunstraub Ende der 1990er Jahre zurückreicht.

Autor Alessio Guerrini kann sich für sich selbst vorstellen, was der Kriminalbeamte Schiefer für sich plante: den Lebensmittelpunkt später in die Toskana zu verlegen. Noch ist der Mann aus Korntal jedoch in seinem Beruf tätig.

„Die Italiener sind gelassener“ – Guerrinis Blick auf Kulturunterschiede

Weil Berufliches und Privates voneinander strikt getrennt sein soll, schreibt der Autor unter Pseudonym. Guerrini verdient seinen Lebensunterhalt als Rechtsanwalt. Er ist Fachanwalt für Verwaltungsrecht – und hat Freude an der Lebenseinstellung der Italiener. Die dem anderen nichts missgönnen, das Gesehene vielmehr als Ansporn begreifen, selbst besser zu werden, es besser zu machen, das gefalle ihm. „Die Italiener sind gelassener“, sagt Guerrini. Der Anwalt spricht vom „Neidkomplex der Deutschen“.

Es ist nicht der erste Krimi, den der Mann aus Korntal-Münchingen geschrieben hat. Als Rudolf Georg hat der Jurist unter anderem den Kriminalroman „Sünde des Schweigens“ veröffentlicht. Jetzt, im neuesten Buch steht zunächst ein Gemälde von Caravaggio im Mittelpunkt. Das Bild verschwand 1998 bei einem brutalen Kunstraub in Florenz. Ein Polizist wurde damals ermordet. Caravaggio gab es wirklich. Michelangelo Merisi da Caravaggio wurde 1571 in Mailand geboren. Das beschriebene Gemälde aber ist fiktiv. Da agierte dann doch der Jurist im Krimiautor, der nicht Gefahr laufen wollte, eine Vorlage für die Taten böser Jungs zu schaffen.

Als das geraubte Caravaggio-Gemälde aus einem Nachlass auftaucht und der mächtige Cavaliere Conti mit skrupellosen Methoden den pensionierten deutschen Beamten zur Mitarbeit zwingt, hat für diesen die ersehnte Ruhe ein jähes Ende. Gemeinsam mit der eigenwilligen Rechtsmedizinerin Elena muss es Constantin nicht nur mit korrupten Kunsthändlern, sondern auch mit der kalabrischen ’Ndrangheta aufnehmen. Die Grenzen zwischen Kunst und Verbrechen, Vergangenheit und Gegenwart verschwimmen – und die Gefahr für Constantin wächst.

Der Krimi spielt nahe der Stadt Florenz. Foto: IMAGO/Westend61

Das Buch ist wie schon „Sünde des Schweigens“ abermals im Gmeiner-Verlag erschienen. Die Zusammenarbeit sei gut, sagt Guerrini. Er schließt nicht aus, dass dem ersten Toskana-Krimi ein zweiter folgen wird. Das Schreiben begleitet ihn schon lange. Als Student und Rechtsreferendar waren es zunächst Fachpublikationen, bei denen er für sich feststellte, dass es das „nicht gewesen sein kann“. Andere bestärkten ihn schließlich darin, in seiner Freizeit zu schreiben. Der Krimifan blieb dabei dem treu, was er selbst seit jeher gerne las. Er blieb bei Krimis. Denn „ich kann mich nicht daran erinnern, jemals einen Liebesroman gelesen zu haben“.