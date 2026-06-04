Buchautor aus Korntal-Münchingen: „Die Italiener sind gelassener“ – Jurist schreibt Krimi mit Toskana-Flair

Alessio Guerrini legt mit „Im Schatten der Palazzi“ sein erstes Buch vor, das in der Toskana spielt.Dem Schreiben ging eine Recherche am Ort der Handlung voraus.
San Gimignano kennt Alessio Guerrini gut, vielleicht sogar sehr gut. Dieser Ort in der Toskana, der 1990 zum Unesco-Weltkulturerbe erklärt worden war, war Ziel einer Recherchereise, die der Autor aus Korntal für sein neuestes Buch unternommen hat. Die mittelalterlichen Türme, die Gassen, das Flair des Ortes südwestlich von Florenz – all das lässt Guerrini in den rund 300 Seiten starken Krimi „Tod unter toskanischer Sonne“ einfließen.