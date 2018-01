Buch zur NS-Zeit in Kornwestheim Auf dem Trittbrett ins Verhängnis

Von Susanne Mathes 09. Januar 2018 - 10:00 Uhr

Historiker Thomas Großbölting (im Bild mit Stadtarchivarin Natascha Richter, Oberbürgermeisterin Ursula Keck und Museumsleiterin Irmgard Sedler, von links), hat sein Buch vorgestellt. Foto: Susanne Mathes

Der Historiker Thomas Großbölting präsentiert sein Buch über die NS-Zeit in Kornwestheim. Eine zentrale Rolle darin spielt der damalige Bürgermeister Alfred Kercher, der auch nach 1945 wieder im Amt war.

Kornwestheim - Knapp vier Jahre, nachdem die Stadt 100 000 Euro für die Erforschung ihrer NS-Geschichte lockermachte und dem Münsteraner Historiker Thomas Großbölting den Zuschlag gab, hat der Kohlhammer-Verlag dessen knapp 200 Seiten zählende Studie „Volksgemeinschaft in der Kleinstadt. Kornwestheim und der Nationalsozialismus“ veröffentlicht.

Auch wenn das Buch beispielhaft zeigen soll, wie der Nationalsozialismus den Alltag, die Politik und die Gesellschaft einer Kleinstadt durchdrang, herrschten damals in der Salamanderstadt doch eher untypische Bedingungen. Einerseits verzehnfachte sich die Bevölkerung zwischen 1900 und 1950 nahezu, was, wie der Geschichtsprofessor schreibt, „eine Stadtgemeinschaft durcheinanderbringt“. Die Industrialisierung und die vielen Arbeiter, die Salamander, Stotz oder die Reichsbahn nach Kornwestheim brachten, führten zur Verunsicherung der Bürger: Einstige Verwandtschaftsbeziehungen zählten im politischen Feld nicht mehr, statt Honoratioren saßen nun gewählte Räte im Kommunalparlament, und zwar mehrheitlich Sozialdemokraten. Querelen um den Bürgermeister Theodor Steimle, den die Bürger dreimal in Folge wählten, dessen Wahl das Innenministerium aber nicht anerkannte, brachten eine zusätzliche Destabilisierung.

Türen für die NS-Ideologie waren weit offen

Diese und weitere Faktoren bereiteten den Nährboden für die braune Bewegung: „Die NSDAP war letztlich nur Trittbrettfahrerin einer Auseinanderentwicklung der örtlichen politischen Kräfte“, schreibt der Historiker, und das vor dem Tableau einer sich „rapide zuspitzenden ökonomischen und politischen Situation“, in der viele die Demokratie nicht mehr für handlungsfähig hielten. In den kleinstädtischen Strukturen waren viele Türen weit offen dafür, eigene Traditionen und Wertmuster in die neue Ideologie einzubetten.

Das Kornwestheimer Gesicht des Nationalsozialismus war der Lehrer Otto Trefz, der seit 1922 NSDAP-Mitglied war. Er zog als NSDAP-Spitzenkandidat in den Gemeinderat, war aber als „Reingeschmeckter“ ins lokale Gefüge eigentlich nicht eingebunden – was es ihm ermöglichte, rücksichtloser zu agieren und die NSDAP als Anti-Establishment-Partei zu stilisieren.

Nach der Machtergreifung schlug für Trefz in der Stadt, in der die NSDAP bei den Wahlen immer um einige Prozentpunkte schlechter abgeschnitten hatte als im Land und im Reich, die große Stunde: Er wurde NSDAP-Ortsgruppenleiter, später Kreisleiter. Bereits im August 1933 saßen nur noch Nazis im Gemeinderat, die KPD und die SPD wurden aufgelöst, ihnen verbundene Vereine und Organisationen zerschlagen, Funktionäre verhaftet. Doch auch die Arbeiterkolonnen des einst so roten Kornwestheim marschierten beim von der NS-Ideologie überformten Umzug zum Tag der Arbeit am 1. Mai mit durch die Stadt.

Gleichschaltung im rasanten Tempo

Der Stuttgarter Rechts- und Staatswissenschaftler Alfred Kercher, der vom bürgerlichen Lager elastisch in die NSDAP gewechselt war und seit der Steimle-Affäre als Amtsverweser agiert hatte, war unterdessen als Bürgermeister eingesetzt worden. Beim Festakt bekannte er, Otto Trefz habe nicht nur ihm den Weg geebnet, sondern auch „dem Großteil der Bürgerschaft den Glauben und das unbedingte Vertrauen an die nationalsozialistische Staatsidee geschenkt und neu gefestigt zum Segen für unsere Stadt“. Kerchers Vorgänger Friedrich Siller skandierte: „Heil Hitler, Heil Kercher!“ Später stilisierte sich Kercher als NS-Gegner.