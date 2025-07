Buch wird 2026 veröffentlicht: Christina Applegates Memoiren sollen echt sein

Von "Eine schrecklich nette Familie" bis zu ihrer MS-Erkrankung: Christina Applegate möchte im kommenden Jahr ihre Memoiren unter dem Titel "You With the Sad Eyes" veröffentlichen.

Seit frühester Kindheit ist Christina Applegate (53) im Showgeschäft tätig. Schon als Kleinkind stand sie vor den Kameras, Anfang kommenden Jahres sollen jetzt ihre Memoiren erscheinen. In dem Buch wird es aber nicht nur um ihre lange Karriere gehen, sondern auch um Momente abseits des Rampenlichts. 2021 hatte die Schauspielerin öffentlich gemacht, dass sie an Multipler Sklerose (MS) erkrankt ist. Auch darüber schreibt Applegate wohl.

Applegate wurde einem breiteren Publikum vor allem durch die Rolle der Kelly Bundy, der "Dumpfbacke", in der beliebten US-Sitcom "Eine schrecklich nette Familie" in den 80ern und 90ern bekannt. In all den Jahren konnte die Emmy-Preisträgerin den Kritikern aber zigfach zeigen, dass in ihr weit mehr steckt als nur das naive Blondchen. Vor den Kameras wurde es um Applegate wegen ihrer Erkrankung in den letzten Jahren jedoch sehr viel ruhiger, zuletzt war sie in der Serie "Dead to Me" zu sehen.

Lesen Sie auch

"You With the Sad Eyes" erscheint im kommenden März

Ihre Memoiren werden den Titel "You With the Sad Eyes" (dt. "Du mit den traurigen Augen") tragen und im März 2026 erscheinen, wie das Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" berichtet. Darin gehe es um Applegates Leben und ihr Vermächtnis, angefangen in ihrer Kindheit in den 1970ern, über ihren Aufstieg bis hin zum Heute.

Applegate habe beschlossen das Buch zu schreiben, "als ich gezwungen wurde, langsamer zu werden", zitiert das Magazin die Schauspielerin. "Ich hatte eine Karriere beim Fernsehen und im Film, seit ich drei Jahre alt war - und ich habe es geliebt. Aber mit MS haben sich alle Dinge, die ich für wichtig hielt, verschoben." Erstmals in ihrem Leben habe sie innehalten und über alles nachdenken können.

Sie habe vieles erlebt und für sie sei es beängstigend, von all dem zu erzählen. "Aber egal wie düster es wird, ich habe es geschrieben, weil ich wirklich glaube, dass Bücher den Menschen das Gefühl geben können, weniger allein zu sein", ist Applegates Ansicht. Was sie schreibe, werde "real sein. Es wird mit den Höhen und Tiefen, dem Humor und der Trauer des Lebens gefüllt sein." Sie wolle ihr "wahres Ich" zeigen - und das habe eine Menge zu sagen.

Applegate hatte im Sommer 2021 öffentlich gemacht, an MS erkrankt zu sein. Vor wenigen Wochen erklärte sie in Conan O'Briens (62) Podcast "Conan O'Brien Needs a Friend", dass sie "das Haus eigentlich nicht mehr" verlasse. Die Erkrankung sei "das Schlimmste, was ich je in meinem Leben erlebt habe. Das ist das Schlimmste, was ich je durchgemacht habe."