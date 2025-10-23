Ricarda Lang hat mit dem Soziologen Steffen Mau ein Buch herausgebracht. Es beschäftigt sich mit großer Politik – aber offenbart auch Persönliches aus dem Leben der Politikerin.
Die Grünen-Politikerin Ricarda Lang und der Soziologe Steffen Mau haben gemeinsam ein Buch veröffentlicht. In „Der große Umbruch: Ein Gespräch über Krisen, Konflikte und Kompromisse“ beschäftigen sich die beiden vor allem mit den großen gesellschaftspolitischen Fragen. Gleichzeitig liefert Lang, aufgewachsen in Nürtingen, interessante biografische Einblicke. Bei ihrer steilen Karriere – in wenigen Jahren wurde sie von der Bundessprecherin der Grünen Jugend zur Bundesvorsitzende der Grünen – hätten viele vielleicht einen von Kindesbeinen an politisierten Menschen erwartet. Bei Ricarda Lang war das mitnichten so.