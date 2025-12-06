Buch-Tipps für Weihnachten 2025: Gute Bücher machen glücklich – das sind die perfekten Geschenke für Heiligabend

Sie wissen nicht, was Sie schenken sollen? Bücher natürlich! Wir haben die spannendsten, schönsten und klügsten für Sie ausgesucht.
Welche Tricks beherrschten die Glückspieler der Shakespeare-Zeit? Was geht in heutigen Tradwives vor? Wie kommt es, dass ausgerechnet ein Geflügelschlachtbetrieb zum Schauplatz eines der überraschendsten Romane dieses Jahres werden konnte? Wie lebt es sich mit einer Patrone im Kopf? Überhaupt, wie kommt es, dass Literatur glücklich macht, auch wenn sie vom Unglück spricht? Und jetzt vielleicht die wichtigste Frage von allen: Welche Bücher verschenke ich zu Weihnachten? Auf all diese Fragen finden Sie in den Geschenktipps unserer Buchexperten eine Antwort.