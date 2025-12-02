Buch-Tipps für Kinder: Träumen, Forschen, Lachen – diese Kinderbücher müssen unter den Weihnachtsbaum

Mit diesen Empfehlungen finden Sie das richtige Geschenk für junge Leserinnnen und Leser. Unsere Autorinnen geben 20 Buch-Tipps für Kinder und Jugendliche.

Abtauchen in fremde Welten? Das praktizieren viele Kinder heute vor allem mit digitalen Hilfsmitteln und bewegten Bildern. Da Kinder zu viel Zeit vor Smartphone-Displays verbringen, sind Bücher als Geschenk unterm Weihnachtsbaum nicht nur für ausgesprochene Leseratten eine wertvolle Alternative. Sie laden dazu ein, Abenteuer mitzuerleben, sich in fremde Charaktere und deren Gefühle hineinzuversetzen, Wissen zu erweitern.

Darum sind Bücher für Kinder wichtig Sie sind Rückzugsort und machen das Entspannen leicht.

Sie behandeln wichtige Themen wie Mut, Freundschaft und Toleranz auf kindgerechte Art.

Sie erweitern den Wortschatz und verbessern Kommunikationsfähigkeit sowie Lesekompetenz. Autorinnen aus unserer Redaktion empfehlen 20 lesenswerte Bücher, unterteilt in vier Altersgruppen: ab 4, ab 6, ab 10 und ab 14 Jahren.

Tipps für Kinder ab 4 Jahren – prachtvolle Märchen und ein Wimmelbuch

Unsere Mitarbeiterin Ina Hochreuther hat hinreißend illustrierte Märchen und ein Mutmachbuch entdeckt. Foto: privat

Unsere Mitarbeiterin Ina Hochreuther kennt sich als Expertin für Film und Literatur mit Stoffen aus, die Kinder begeistern. Die Germanistin gibt auch auf dem Instagramkanal @literatursterne Leseempfehlungen.

Zum Schmökern – Kasia Sierpinski: Magie des Waldes

Ein prachtvoll gestalteter Band mit bekannten und weniger vertrauten Märchen, Geschichten, Mythen wie zum Beispiel schönen Erzählungen aus Nordeuropa über den Wald und seine geheimnisvollen Wesen. Hinreißend illustriert, teils realistisch, teils verträumt.

Kasia Sierpinski: Magie des Waldes. Groh-Verlag. 208 Seiten. 25 Euro. Ab 4 Jahren.

Zum Nachdenken – Lena Raubaum, Leonie Schlager: Komm, ich trag dich ein Stück, sagte die Schildkröte

Ein Abschied, ein riesiger Verlust steht an. Behutsam erzählt und liebevoll gezeichnet, geht es um die Zeit vor dem Tod eines nahen Menschen. Und um eine Begleiterin, die einfach da ist, an Essen, Schlafen und an das Leben erinnert, das weitergeht. Zart, poetisch, ehrlich und zutiefst berührend!

Lena Raubaum, Leonie Schlager: Komm, ich trag dich ein Stück, sagte die Schildkröte. Tyrolia-Verlag. 28 Seiten. 16 Euro. Ab 4 Jahren.

Witzige Tiergeschichten, überraschende Statistiken und eine Reise ins Land der Tagträume stehen ebenfalls auf Ina Hochreuthers Liste. Foto: Verlag

Zum Spaßhaben – Sabrina Maria Quint, Henrike Wilson: Max, der Gemüseheld

Max, der Fuchs, ist ein Gemüse-Fan. Die anderen Tiere verspotten ihn deshalb. Doch als er ein Huhn mitbringt, fühlen sich Bär und Wolf vom Essensduft angezogen. Max teilt gerne sein Pilzomelette (!) mit ihnen. Das charmante, witzige Buch lädt ein, über den eigenen Tellerrand hinauszugucken.

Sabrina Maria Quint, Henrike Wilson: Max, der Gemüseheld. Gerstenberg-Verlag. 28 Seiten. 15 Euro. Ab 4 Jahren.

Zum Forschen – Franziska Ludwig: Kennen wir uns? Unsere geheimen Gemeinsamkeiten

56 Figuren tauchen in diesem lebensprallen Wimmelbuch auf: klein, groß, jung, alt. Humorvoll, stets neu sortiert nach schrägen Kategorien: Wer mag die Farbe Rot? Wer Zucchini? Wem fehlt etwas? Das pfiffige Buch sprengt Klischees und verlockt, Geschichten zu ersinnen.

Franziska Ludwig: Kennen wir uns? Unsere geheimen Gemeinsamkeiten. Verlag Klett Kinderbuch. 62 Seiten. 18 Euro. Ab 4 Jahren.

Zum Träumen – Dieter Böge, Elsa Klever (Illus.): Solche Freunde

Ein Mädchen zwischen den daheim arbeitenden Eltern: Es zeigt uns seine unsichtbaren Freunde und nimmt uns mit auf eine bezaubernde Reise. Ein wunderschönes Buch über Tagträume, Freundschaft und die Kraft der Fantasie mit detailfreudigen, in warmen Farben komponierten Bildern.

Dieter Böge, Elsa Klever (Illus.): Solche Freunde. Aladin-Verlag. 44 Seiten. 18 Euro. Ab 4 Jahren.

Tipps für Kinder ab 6 Jahren – Miras-Mitmachbuch und Role Models

Judith Kerr erzählt von ihrem Leben in London und hinter den Kulissen des Balletts – Redakteurin Anja Wasserbäch hat das Buch ausgesucht. Foto: Michael Memmler, Verlag

Redakteurin Anja Wasserbäch kennt sich mit Kinderbüchern ebenso gut aus wie mit kulinarischen Themen; in der Wochenendbeilage füllte sie viele Jahre lang eine Spalte mit Leseempfehlungen. Als Mutter weiß sie, was auf Tellern und zwischen Buchdeckeln ankommt.

Zum Schmökern – Rachel Oidtmann: Ballett

Wie entsteht ein Ballettstück? Wer sind berühmte Tänzerinnen und Tänzer? Wer hat die Kunst des Balletttanzes überhaupt erfunden? Ein schönes wie auch informatives Buch, das man nicht nur Ballettfans schenken kann.

Rachel Oidtmann: Ballett. Verlag E.A.Seemanns Bilderbande. 48 Seiten. 20 Euro. Ab 6 Jahren.

Zum Nachdenken – Thomas Harding/Britta Teckentrup: Das Haus am Park

Judith Kerr hat Millionen von Kindern mit ihren Geschichten verzaubert („Der Tiger kommt zum Tee“ ist ein unschlagbarer Klassiker). Jetzt kann man ihre eigene Geschichte nachlesen: von der Flucht als Kind, vom Leben als junge Frau und Mutter in diesem Haus in London, in dem sie sich so wohl fühlte, eine Katze haben konnte und ihren Kindern die wunderbarsten Geschichten erzählte. Etwa von einem Tiger, der zum Tee kam. Ein herrliches Buch, wunderschön illustriert von Britta Teckentrup.

Thomas Harding/Britta Teckentrup: Das Haus am Park. Verlag Jacoby Stuart. 56 Seiten. 22 Euro. Ab 6 Jahren.

Marc-Uwe Kling sorgt für Lacher, Mira hilft beim DIY und zwanzig Frauen verändern die Welt. Foto: Verlag

Zum Spaßhaben – Marc Uwe Kling. Der Tag, an dem Max dreimal ins Auto gekotzt hat

Jeder Kling ist ein Garant für Lacher aus dem Kinderzimmer. Dieses Buch finden Menschen, die noch keine langen Autofahrten mit Kindern verbracht haben, vielleicht mit am lustigsten.

Marc Uwe Kling: Der Tag, an dem Max dreimal ins Auto gekotzt hat. Carlsen Verlag. 72 Seiten. 12 Euro. Ab 6 Jahren.

Zum Forschen – Sabine Lemire: Mira macht Sachen

Mira, Comicbuchheldin, ist quasi die beste Freundin von vielen heranwachsenden Mädchen. Sie hat nämlich all die Probleme, die Mädchen von 8 bis 14 Jahren ebenso haben. In diesem Sonderband gibt es tolle Anleitungen für Taschen, Schmetterlingshaarspange oder Armbänder. Eben alles, was Mädchen wie Mira so mögen.

Sabine Lemire: Mira macht Sachen. Verlag Klett-Kinderbuch. 152 Seiten. 18 Euro. Ab 6 Jahren.

Zum Träumen – Frances Durkin: Geniale Frauen, geniale Forschung

Nicht zum Träumen eigentlich, sondern als Buch voller Role Models. Hier werden 20 erfinderische Frauen und ihre Errungenschaften vorgestellt. Ein super Buch!

Frances Durkin: Geniale Frauen, geniale Forschung. Bilderbande. 72 Seiten. 22 Euro. Ab 6 Jahren.

Tipps für Kinder ab 10 Jahren – von gruseligen Lehrkräften und KI

Maresa Stölting, Leiterin von Pauls Kinderzeitung, hat spannenden Schmökerstoff und ein Mitfühlbuch ausgewählt. Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth, Verlag

Mares Stölting kennt sich als Leiterin von Pauls Kinderzeitung bestens aus mit den Themen, die junge Menschen ansprechen. In der wöchentlich erscheinenden Kinderzeitung empfiehlt sie regelmäßig neue Bücher.

Zum Schmökern – Deva Fagan: Game of Noctis – Spiel um dein Leben

In der düsteren Welt von Dantessa hängt das Ansehen der Bewohner davon ab, ob sie gute Spieler sind. Auf die Spitze getrieben wird dieses gesellschaftliche System im „Game of Noctis“, einer Arena, in der Jugendliche in Teams gegeneinander antreten. Die Geschichte über Pia und ihr Team, die Seefüchse, ist unfassbar spannend!

Deva Fagan: Game of Noctis – Spiel um dein Leben. Carlsen-Verlag. 352 Seiten. 15 Euro. Ab 10 Jahren.

Zum Nachdenken – Tom Percival: Der Junge in den falschen Schuhen

Was würde ich an Wills Stelle tun? Diese Frage kann man sich in dieser Geschichte über Kinderarmut oft stellen. Sie wird aus Sicht des Jungen erzählt. So ist man beim Lesen ganz nah an ihm dran – wenn es richtig mies läuft, aber auch, wenn es wieder bergauf geht.

Tom Percival: Der Junge in den falschen Schuhen. Rotfuchs. 336 Seiten. 14,90 Euro. Ab 10 Jahren.

Lehrermangel sorgt für Gruselmomente, KI will erforscht werden, Eisbären sind Anläss für eine Traumreise. Foto: Verlag

Zum Spaßhaben – Boris Koch: Schule des Schreckens

Was kann man bloß gegen den Lehrkräftemangel tun? An Kilians neuer Schule geht man unkonventionelle Wege: Nach und nach begreifen die Schülerinnen und Schüler, dass die zurückgekehrten Lehrerinnen und Lehrer schon lange nicht mehr hier unterrichten – sie haben ihre Grüfte verlassen, um wieder vor den Klassen zu stehen. Das ist herrlich überdreht und ein kleines bisschen gruselig.

Boris Koch: Schule des Schreckens. Verlag WooW Books. 288 Seiten. 15 Euro. Ab 10 Jahren.

Zum Forschen – Diana Knodel und Hannah Lesch: KI und du

Was ist eigentlich Künstliche Intelligenz? Wie kommt sie zu ihrem Wissen? Wo treffen wir sie im Alltag? All diese Fragen werden kurz und verständlich in „KI und du“ erklärt. Und nicht nur das: Über QR-Codes kann man immer wieder selbst mit KI experimentieren.

Diana Knodel und Hannah Lesch: KI und du. Ravensburger-Verlag. 96 Seiten. 14,99 Euro. Ab 10 Jahren.

Zum Träumen – Kristina Scharmacher-Schreiber: Fjolla, Hüterin der Schneelande

Eine schneebedeckte Stadt, ein heftiger Sturm – und ein besonderes Mädchen, das eine tiefe Verbindung zu Eisbären spürt. In diese Welt taucht man immer tiefer ein und lässt sich von der Magie mitreißen. Ein Buch zum Einkuscheln.

Kristina Scharmacher-Schreiber: Fjolla, Hüterin der Schneelande. Coppenrath-Verlag. 320 Seiten. 16 Euro. Ab 10 Jahren.

Tipps für Jugendliche – ein nettes Virus und viel Spannung

Redakteurin Andrea Kachelrieß hat sich ebenso für Neal Shustermans Near-Future-Thriller wie für Christian Linkers besondere Geschichtslektion begeistert. Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth, Verlag

Redakteurin Andrea Kachelrieß bespricht seit vielen Jahren Bücher für Kinder und Jugendliche. Als Mutter weiß sie, wie wichtig Lesekompetenz und ihre Förderung ist.

Zum Schmökern – Neal Shusterman: All Better Now

Das Virus ist zurück. Will das jemand lesen? Unbedingt, denn in diesem Thriller heißt es Crown Royale und macht Genesene zu netten Wesen, die nachhaltig leben. Am Beispiel von drei jungen Menschen malt Neal Shusterman spannend Konflikte aus. Denn nun steht die von Profitgier und schnellem Konsum geprägte Welt auf dem Prüfstand.

Neal Shusterman: All Better Now. Verlag Fischer-Sauerländer. 573 Seiten. 21,90 Euro. Ab 14 Jahren.

Zum Nachdenken – Christian Linker: Wenn die Welt unsere wäre

Harry erlebt den Nazi-Krieg und daraus folgende Traumatisierungen. Jennifer gerät in der DDR in den Sog von Stasi und Spitzelei. Der Geflüchtete Nadiem wird Opfer von rassistischem Hass: Drei Erzählstränge verdichten sich packend zum generationenübergreifenden Plädoyer – Menschlichkeit und Freiheit erfordern besonderen Einsatz.

Christian Linker: Wenn die Welt unsere wäre. Dtv. 352 Seiten. 352 Seiten. 16 Euro. Ab 14 Jahren.

Heiko Wolz warnt vor ungesundem Ehrgeiz, „Watergame“ macht Wasser zum umkämpften Gut, und im „Scherbenpalast“ muss sich Lou neu finden. Foto: Verlag

Zum Spaßhaben – Heiko Wolz: Bin pumpen

Fünf Kilo mehr Muckis? Würde auch bei den Mädchen ankommen, oder? Der schmächtige Aaron lässt sich von einer Challenge mitreißen, die der muskelbepackt aus den USA zurückgekehrte Lennox auslöste. Scharfsinnig und selbstironisch erzählt Aaron von eigenen Grenzen und erster Liebe. Weil ein Freund zu nicht ganz legalen Hilfsmitteln greift, läuft einiges aus dem Ruder.

Heiko Wolz: Bin pumpen. Thienemann-Verlag. 240 Seiten. 15 Euro. Ab 14 Jahren.

Zum Forschen – Frank M. Reifenberg: Watergame

Für alle, die Action im James-Bond-Format lieben: Verfolgungsjagden und Explosionen haben in diesem Thriller einen ernsten Hintergrund; in „Watergame“ geht’s um dreckige Deals mit unserer Trinkwasserversorgung. Abiturient Felix muss abtauchen, weil ihn ein Hacker-Freund in einen Strudel gefährlicher Machenschaften mit hineinzog.

Frank M. Reifenberg: Watergame. Karibu-Verlag. 312 Seiten. 15,99 Euro. Ab 14 Jahren.

Zum Träumen – Annette Mierswa: Der Scherbenpalast

Lou landet durch den neuen Job ihrer Mutter in Mannheim – wider Willen. Voller Wut nimmt sie den Kampf gegen alles Neue auf, um dann von einer Nachbarin zu lernen, dass aus Scherben Unvorhergesehenes entstehen kann. Humorvoll, emotional und direkt erzählt Lou von der Suche nach neuen Wurzeln, Projekten, Freundschaften.