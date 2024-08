Buch kommt am 1. Oktober: Vor Veröffentlichung: Melania Trumps Memoiren werden zum Bestseller

Erst am 1. Oktober veröffentlicht Melania Trump (54) ihre Memoiren, aber schon jetzt mausert sich das Buch zum Bestseller. Auf Amazon lässt sich "Melania: A Memoir" bereits vorbestellen und ist derzeit "Bestseller Nr. 1" in der Kategorie "US-amerikanische Präsidenten". In der Liste der Biografien steht das Buch zudem auf dem dritten Platz und bei den Neuerscheinungen auf Platz vier.

Melania Trump verspricht "noch nie dagewesenen Einblick"

Laut der Beschreibung reflektiert die ehemalige First Lady in "Melania" über ihre "slowenische Kindheit, die entscheidenden Momente, die sie in die Welt der Haute Couture in Europa und New York führten und die zufällige Begegnung mit Donald Trump, die ihr Leben für immer veränderte".

Lesen Sie auch

Seit Ex-US-Präsident Donald Trumps (78) Ausscheiden aus dem Weißen Haus im Januar 2021 hat sich Melania Trump größtenteils bedeckt gehalten. Ihre Memoiren sollen nun einen persönlichen Einblick in ihr Leben bieten. "Sie erzählt hinter den Kulissen von ihrer Zeit im Weißen Haus und bietet einen noch nie dagewesenen Einblick in ihre Zeit als First Lady, die außerhalb der Vereinigten Staaten geboren wurde."

Laut Melania Trumps Website, wo "Melania" für 40 Dollar oder unterschrieben für 75 Dollar erhältlich ist, erzählt das Buch die "kraftvolle und inspirierende Geschichte einer Frau, die persönliche Spitzenleistung definiert, Widrigkeiten überwunden und ihren eigenen Weg eingeschlagen hat".

"Die ehemalige First Lady lädt die Leser in ihre Welt ein und bietet ein intimes Porträt einer Frau, die ein außergewöhnliches Leben geführt hat." Zudem verspricht die Website "Geschichten und Bilder, die nie zuvor mit der Öffentlichkeit geteilt worden sind".

Aus der slowenischen Kleinstadt ins Weiße Haus

Melania Trump ist die dritte Ehefrau von Donald Trump. Sie wurde 1970 in Slowenien als Melanija Knavs geboren und wuchs dort in der Kleinstadt Sevnica auf. Nach dem Schulabschluss begann sie ein Architekturstudium in Ljubljana, brach dieses aber ab und widmete sich ihrer Modelkarriere.

1995 zog Melania im Alter von 25 Jahren nach New York, wo sie im September 1998 auf einer Party ihres Agenten den 24 Jahre älteren Millionär Donald Trump kennenlernte. Nach dessen Scheidung von seiner zweiten Ehefrau wurden die beiden ein Paar, im Januar 2005 folgte die spektakuläre Hochzeit. Im März 2006 kam der gemeinsame Sohn Barron (18) zur Welt. Im selben Jahr wurde Melania Trump US-Staatsbürgerin.

Knapp zehn Jahre später sollte sich ihr Leben nochmal maßgeblich ändern, als ihr Ehemann als Bewerber in den Kampf um die Kandidatur der Republikaner für die Präsidentschaftswahl 2016 einstieg, diese dann auch noch gewann und Melania zur 47. First Lady der Vereinigten Staaten machte.

Während des Wahlkampfs, der Zeit im Weißen Haus und nach der Präsidentschaft hielt sich Melania Trump größtenteils im Hintergrund. Auch in Donald Trumps aktueller Wahlkampagne zur Präsidentschaftswahl im November hält sich die 54-Jährige bedeckt. Es wird sich zeigen, ob oder wie die Veröffentlichung der Memoiren und deren Inhalt nur wenige Wochen vor der Wahl Einfluss haben könnten.