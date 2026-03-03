Buch erscheint im Herbst: James Bond-Star Judi Dench kündigt neue Autobiografie an

"James Bond"-Star Judi Dench hat ein neues Buch angekündigt. In "Is It Too Late to Make a Run For It?" blickt die 91-jährige Britin auf ihre beeindruckende Karriere zurück. Es werden bereits die dritten Memoiren der Schauspiellegende.
Dame Judi Dench (91) meldet sich als Autorin zurück. Wie der Verlag St. Martin's Press bekanntgab, erscheint im Herbst ein neues Buch der britischen Schauspielikone. Der Titel lautet: "Is It Too Late to Make a Run For It?" - zu Deutsch etwa: "Ist es zu spät, um noch davonzulaufen?" Das Werk hat Dench gemeinsam mit ihrem langjährigen Freund und Schreibpartner Brendan O'Hea verfasst, wie das "People"-Magazin berichtet.