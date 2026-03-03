Buch erscheint im Herbst: James Bond-Star Judi Dench kündigt neue Autobiografie an

"James Bond"-Star Judi Dench hat ein neues Buch angekündigt. In "Is It Too Late to Make a Run For It?" blickt die 91-jährige Britin auf ihre beeindruckende Karriere zurück. Es werden bereits die dritten Memoiren der Schauspiellegende.

Dame Judi Dench (91) meldet sich als Autorin zurück. Wie der Verlag St. Martin's Press bekanntgab, erscheint im Herbst ein neues Buch der britischen Schauspielikone. Der Titel lautet: "Is It Too Late to Make a Run For It?" - zu Deutsch etwa: "Ist es zu spät, um noch davonzulaufen?" Das Werk hat Dench gemeinsam mit ihrem langjährigen Freund und Schreibpartner Brendan O'Hea verfasst, wie das "People"-Magazin berichtet.

Das Buch verspricht eine Fülle an Geschichten aus Denchs bewegtem Leben und schillernder Karriere - von ihren allerersten Schulaufführungen bis hin zu ihrer legendären Rolle als "M" in der "James Bond"-Filmreihe.

Streiche, Natur und die Ehe mit Michael Williams

Trotz all ihrer Erfolge hätten Dench jedoch stets Zweifel begleitet, weswegen sie immer wieder versucht habe, ihre Komfortzone zu verlassen. Das soll nun zum Leitmotiv ihrer neuen Memoiren werden. Dench blickt darin auf Streiche zurück, die sie auf und hinter der Bühne gespielt hat, erzählt von ihrer Leidenschaft für die Natur und erinnert sich an die Ehe mit dem 2001 verstorbenen Schauspieler Michael Williams.

"Brendan und ich haben viele Stunden damit verbracht, Geschichten aus meiner Kindheit bis hin zu, nun ja, allem zu erzählen", verriet Dench "People". "Wie immer hat er viel zu viel aus mir herausbekommen, aber wir sind sehr stolz auf das, was wir produziert haben, und ich hoffe sehr, dass es den Lesern auch gefällt."

Bereits dritte Autobiografie der Oscarpreisträgerin

Es ist nicht die erste Zusammenarbeit der beiden. Bereits 2024 veröffentlichten Dench und O'Hea das Buch "Shakespeare: The Man Who Pays the Rent", in dem die Schauspielerin über die Shakespeare-Rollen reflektierte, die sie im Laufe ihres Lebens verkörpert hat. "Is It Too Late to Make a Run For It?" ist nach "And Furthermore" aus dem Jahr 2010 bereits die dritte autobiografische Veröffentlichung der Oscarpreisträgerin.