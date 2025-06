Nach rund eineinhalb Jahren ist es so weit: RM und V, zwei Mitglieder der K-Pop-Sensation BTS, haben am Dienstag, den 10. Juni 2025, ihren verpflichtenden Militärdienst in Südkorea abgeschlossen. Damit stehen sie kurz vor der Wiedervereinigung mit ihren Bandkollegen – ein bedeutender Schritt auf dem Weg zum lang erwarteten Comeback der Gruppe.

Zwei weitere BTS-Mitglieder zurück im Zivilleben

RM (bürgerlich Kim Nam-joon) diente in der Militärkapelle der südkoreanischen Armee, während V (Kim Tae-hyung) in einer Spezialeinheit der Militärpolizei stationiert war. Beide hatten ihren Dienst im Dezember 2023 angetreten und wurden nun unter großem Jubel in einer Kaserne in Chuncheon offiziell entlassen. Zahlreiche Fans aus aller Welt warteten vor Ort auf die Musiker.

Im Rahmen ihrer Verabschiedung richtete sich RM mit emotionalen Worten an die Öffentlichkeit. Das Militär habe ihm deutlich gemacht, wie sehr ihre Karriere vom Engagement jener abhänge, die das Land beschützen. Es sei eine Zeit voller Herausforderungen gewesen – und zugleich ein Moment des Innehaltens.

Jimin und Jungkook folgen – Suga im Zivildienst

Mit RM und V haben nun vier der sieben BTS-Mitglieder ihren Dienst beendet. Jin und J-Hope waren bereits 2024 entlassen worden. Am 11. Juni folgen Jimin und Jungkook. Suga, der aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen einen zivilen Ersatzdienst als Sozialarbeiter leistet, wird voraussichtlich am 21. Juni 2025 entlassen.

Die vollständige Rückkehr aller sieben Mitglieder ist damit in greifbarer Nähe – ein Ereignis, auf das Fans weltweit lange gewartet haben. Schon jetzt zeigen sich die Bandmitglieder aktiv: V schrieb kürzlich auf Weverse, er könne es kaum erwarten, die Fans wiederzusehen. Auch das BTS-Label Hybe stimmt auf das Comeback ein – das Firmengebäude in Seoul wurde mit dem Slogan „We Are Back“ dekoriert.

Comeback noch 2025?

Ein offizieller Termin für eine vollständige Wiedervereinigung steht noch aus. Doch klar ist: Die Vorbereitungen laufen. Das diesjährige BTS FESTA – das jährlich am 13. Juni stattfindet – markiert das zwölfjährige Bandjubiläum. Dort sollen RM, V, Jin und J-Hope erstmals wieder öffentlich als Künstler in Erscheinung treten. Trotz der Solo-Konzerte von J-Hope und der neuen Tour von Jin scheint ein gemeinsames Projekt der Gruppe näher zu rücken.

Laut BigHit Music sind Gruppenaktivitäten für die zweite Jahreshälfte 2025 in Planung. Damit könnte BTS nach dreijähriger Zwangspause – ihr letztes Gruppenalbum „Proof“ erschien 2022 – wieder gemeinsam auf die Bühne zurückkehren.

Keine Sonderbehandlung für K-Pop-Stars

In Südkorea besteht für alle gesunden Männer im Alter von 18 bis 28 Jahren eine gesetzliche Wehrpflicht von 18 bis 21 Monaten. Während Athleten und klassische Künstler unter bestimmten Bedingungen ausgenommen werden können, gilt dies nicht für Popstars. Eine Debatte über Sonderregelungen für BTS hatte 2022 für Schlagzeilen gesorgt, wurde jedoch von der Band selbst beendet – mit der Entscheidung, dass alle Mitglieder ihrer Pflicht nachkommen würden.