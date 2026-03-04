BTS sind zurück – und das Comeback ist auch in Stuttgart auf der großen Leinwand zu sehen. Zwei Konzerte werden im April live in ausgewählte Kinos übertragen. Welche Kinos in Stuttgart und der Region dabei sind und wann die Vorstellungen laufen.

Nach mehreren Jahren Pause steht die südkoreanische Band BTS wieder gemeinsam auf der Bühne. Das Comeback der sieben Mitglieder RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V und Jung Kook wird im April auch auf deutschen Kinoleinwänden zu sehen sein. Zwei Konzerte der neuen Welttournee „ARIRANG“ werden live aus Asien übertragen – auch in mehreren Kinos in Stuttgart und der Region.

Zwei Livestream-Konzerte im April Die Konzertreihe startet mit zwei Shows, die aus Goyang in Südkorea und aus Tokio übertragen werden. Beide Konzerte werden in Echtzeit live ins Kino gestreamt. Zusätzlich gibt es am selben Tag jeweils eine Wiederholung am Nachmittag.

Die Termine:

Samstag, 11. April: BTS World Tour „ARIRANG“ in Goyang – Live Viewing Live: 11.45 Uhr Wiederholung: 15.30 Uhr

BTS World Tour „ARIRANG“ in Goyang – Live Viewing Samstag, 18. April: BTS World Tour „ARIRANG“ in Tokio – Live Viewing Live: 11.45 Uhr Wiederholung: 15.30 Uhr

BTS World Tour „ARIRANG“ in Tokio – Live Viewing

Der Vorverkauf für die Kinotickets ist bereits gestartet. Tickets können über die jeweiligen Kinos erworben werden.

Diese Kinos in Stuttgart und Umgebung zeigen die BTS-Konzerte

Mehrere Kinos in und um Stuttgart beteiligen sich an dem weltweiten Live-Viewing. Fans können die Konzerte unter anderem in folgenden Häusern verfolgen:

Metropol Stuttgart

Cinemaxx Liederhalle Stuttgart

Traumpalast Esslingen

Traumpalast Waiblingen

Traumpalast Leonberg

Traumpalast Backnang

Cinemaxx Sindelfingen

Cineplex Planie Reutlingen

Rex Filmpalast Pforzheim

Cinemoon Pforzheim

Damit haben auch Fans aus der Region Stuttgart die Möglichkeit, das Comeback der Band gemeinsam auf der großen Leinwand zu erleben.

BTS feiern Comeback nach Militärdienst-Pause

Der gemeinsame Auftritt markiert die Rückkehr der Band nach einer längeren Pause. Mehrere Mitglieder hatten ihren verpflichtenden Militärdienst in Südkorea absolviert. Seit Sommer 2025 sind alle sieben Künstler wieder zurück.

Die Shows in Goyang und Tokio bilden den Auftakt der neuen „ARIRANG World Tour“, die laut Veranstaltern 82 Konzerte in 34 Städten umfasst. Zuvor gibt es ein großes Comeback-Konzert in Seoul, das am 21. März weltweit live auf Netflix zu sehen sein wird.

Auch Deutschland steht auf dem Tourplan: Am 11. und 12. Juli sollen BTS in der Allianz Arena in München auftreten. Die Konzerte waren innerhalb kurzer Zeit ausverkauft.

Neues Album und weltweites Comeback

Zum Neustart der Gruppe gehört auch neue Musik. Das fünfte Studioalbum „ARIRANG“ soll im März erscheinen. Viele der neuen Songs dürften bei den ersten Konzerten der Tour erstmals live gespielt werden.

Für Fans, die kein Ticket für die Stadionkonzerte bekommen haben, bieten die Kinoübertragungen damit eine seltene Gelegenheit, das Comeback der K-Pop-Band dennoch live mitzuerleben.