BTS sind zurück – und das Comeback ist auch in Stuttgart auf der großen Leinwand zu sehen. Zwei Konzerte werden im April live in ausgewählte Kinos übertragen. Welche Kinos in Stuttgart und der Region dabei sind und wann die Vorstellungen laufen.
Nach mehreren Jahren Pause steht die südkoreanische Band BTS wieder gemeinsam auf der Bühne. Das Comeback der sieben Mitglieder RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V und Jung Kook wird im April auch auf deutschen Kinoleinwänden zu sehen sein. Zwei Konzerte der neuen Welttournee „ARIRANG“ werden live aus Asien übertragen – auch in mehreren Kinos in Stuttgart und der Region.