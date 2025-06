Am Mittwoch, dem 11. Juni 2025, wurden auch Jimin und Jungkook offiziell aus dem südkoreanischen Militärdienst entlassen. Damit haben nun sechs der sieben BTS-Mitglieder ihre gesetzliche Dienstpflicht erfüllt. Der Weg für das Comeback der weltweit erfolgreichsten K-Pop-Gruppe ist nahezu frei.

Entlassung unter Applaus und Tränen

In einer kurzen Zeremonie im Sportkomplex von Yeoncheon – rund 60 Kilometer nördlich von Seoul – verabschiedeten sich Jimin und Jungkook in Uniform von ihrer Einheit. Hunderte Fans aus aller Welt hatten sich bereits in den frühen Morgenstunden versammelt. Die Stimmung war emotional: Plakate, Jubelrufe und Tränen begleiteten den Moment, als die beiden Stars unter Applaus die Bühne betraten.

„Es ist schon eine ganze Weile her, seit COVID-19 und dann das Militär, also vielen Dank, dass ihr auf uns gewartet habt“, sagte Jimin. Er erinnerte daran, wie hart das Leben als Soldat sein kann, und bat die Öffentlichkeit um Respekt gegenüber Wehrdienstleistenden.

Jungkook zeigte sich gerührt, aber auch etwas verlegen: „Es ist schon eine Weile her, dass ich vor einer Kamera gestanden habe, und es ist mir ein bisschen peinlich, weil ich nicht einmal Make-up aufgelegt habe, also weiß ich nicht, was ich sagen soll.“ Beide kündigten an, bald in einem Livestream auf Weverse ausführlicher über ihre Zeit im Militär zu sprechen.

Vom Drill zurück ins Rampenlicht

Jimin und Jungkook waren im Dezember 2023 gemeinsam zur 5. Artilleriebrigade der Armee eingezogen worden. Ihre Rückkehr erfolgt nur einen Tag nach der Entlassung von RM und V. Jin und J-Hope hatten ihren Dienst bereits 2024 abgeschlossen. Lediglich Suga, der seinen Dienst aus gesundheitlichen Gründen im Rahmen des Sozialdienstes ableistet, steht noch bis zum 21. Juni im Dienst.

Mit dem heutigen Tag steht damit fest: BTS ist fast komplett zurück. Die Fans, bekannt als „ARMY“, feiern nicht nur die Heimkehr ihrer Idole, sondern auch die Aussicht auf ein baldiges Wiedersehen der Gruppe auf der Bühne.

FESTA 2025: Jubiläum trifft Neuanfang

Der Zeitpunkt könnte kaum symbolischer sein: Bereits am 13. und 14. Juni findet das BTS FESTA 2025 in Goyang statt – das jährliche Event zum Debütjubiläum der Band. Es wird mit interaktiven Ausstellungen, Musik, Fanaktionen und emotionalen Momenten gerechnet. Und mit dem baldigen Abschluss aller Militärverpflichtungen deutet vieles auf ein offizielles Gruppen-Comeback im Laufe des Jahres hin.

