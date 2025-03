BTS überraschen ihre Fans mit gleich zwei neuen Projekten – und bringen die ARMY schon jetzt in Vorfreude auf die große Reunion. Was genau dahinter steckt, sorgt für wilde Spekulationen.

Lange mussten Fans auf Neuigkeiten von BTS warten – jetzt sorgt die K-Pop-Gruppe mit einer überraschenden Ankündigung für große Aufregung. Über ihre offiziellen Social-Media-Kanäle haben BTS am 5. März gleich zwei neue Projekte angekündigt: „BTS 7 Moments“ und das „Run BTS Poly Highlight Package“. Beide Veröffentlichungen sollen bereits im April 2025 erscheinen und verkürzen den Fans die Wartezeit bis zur großen Reunion der Gruppe.

Pre-Order- und Veröffentlichungstermine stehen fest

Laut Ankündigung startet die Vorbestellung von „BTS 7 Moments“ am 19. März 2025 um 11:00 Uhr KST (3 Uhr deutscher Zeit). Die offizielle Veröffentlichung folgt am 2. April 2025. Kurz darauf – ab dem 8. April 2025 – kann auch das „Run BTS Poly Highlight Package“ vorbestellt werden, bevor es am 24. April 2025 erscheint.

Ein Geschenk an die ARMY

Was genau hinter den beiden Projekten steckt, ist bisher nicht bekannt. Dennoch sorgt die Ankündigung weltweit für Begeisterung bei der ARMY, der treuen Fangemeinde von BTS. Viele vermuten, dass es sich um eine Sammlung besonderer Momente aus der bisherigen Bandgeschichte sowie Highlights aus der beliebten Show „Run BTS“ handeln könnte. Besonders emotional: Die Veröffentlichungen fallen in die Zeit, in der sich BTS langsam auf ihr Comeback in voller Besetzung vorbereiten.

Countdown zur Reunion läuft

Hintergrund der Vorfreude: Mehrere BTS-Mitglieder befinden sich derzeit noch in ihrem verpflichtenden Wehrdienst – spätestens im Juni 2025 wird die gesamte Gruppe wiedervereint sein. Jin und J-Hope haben ihren Dienst bereits abgeschlossen, während andere Mitglieder wie Suga und Jungkook noch im Einsatz sind. Die neuen Projekte dienen somit als Überbrückung für die ARMY, die sehnsüchtig auf die Rückkehr der Gruppe auf die Bühne wartet. Bis es soweit ist, können sich deutsche Fans beispielsweise über den Auftritt von J-Hope beim Lollapalooza in Berlin freuen.

Social Media im Ausnahmezustand

Schon kurz nach der Ankündigung überschlugen sich die Reaktionen in den sozialen Netzwerken. Unter dem Motto „Waiting for the Day to Come“ feiern Fans die unerwarteten News und teilen ihre Vorfreude auf die beiden Veröffentlichungen. Gleichzeitig sorgt die Ankündigung für zahlreiche Spekulationen über die genaue Form und den Inhalt der beiden Projekte.

Eines ist klar: BTS setzen alles daran, ihre Fans auch in ihrer Abwesenheit nicht im Stich zu lassen – und das große Comeback wird jetzt noch ein Stück greifbarer.