Die weltweit erfolgreiche K-Pop-Gruppe BTS hat offiziell ihre Rückkehr als vollständige Gruppe angekündigt. In einem überraschenden Livestream auf der Fan-Plattform Weverse teilten die sieben Mitglieder mit, dass im Frühjahr 2026 ein neues Album erscheinen und im Anschluss eine weltweite Tournee stattfinden soll.

Erstes gemeinsames Auftreten seit 2022

Der Livestream am Dienstag markierte das erste gemeinsame öffentliche Auftreten von RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V und Jungkook seit fast drei Jahren. Die Übertragung erreichte über 7,3 Millionen Live-Zuschauer – ein neuer Rekord für die Band.

In dem rund 30-minütigen Video sprachen die Mitglieder in entspannter Atmosphäre über ihre Pläne für die Zukunft. Die Arbeiten am Album sollen bereits im Juli dieses Jahres beginnen. Laut Aussage der Band soll die neue Musik "zurück zu den Wurzeln" führen und die Ideen aller Mitglieder einfließen lassen.

Album und Tour im Frühjahr 2026

Laut Band ist die Veröffentlichung des Albums für das Frühjahr 2026 angesetzt. Im Anschluss daran ist eine internationale Konzerttour geplant. Damit wäre es die erste gemeinsame Tournee seit dem „Yet to Come“-Konzert in Busan im Jahr 2022. Diese Show war zugleich der letzte gemeinsame Auftritt der Band vor Beginn des obligatorischen Militärdienstes in Südkorea, der alle sieben Mitglieder zu einer mehrjährigen Auszeit zwang.

Erfolgreiche Solokarrieren in der Zwischenzeit

Trotz der Gruppenpause waren alle Mitglieder musikalisch aktiv und feierten mit ihren Soloprojekten internationale Erfolge. Jimin und Jungkook erreichten jeweils Platz eins der US-Billboard-Charts. Auch die anderen Mitglieder veröffentlichten Soloalben, die ihre individuellen musikalischen Stile unterstrichen und teils weltweit hohe Chartplatzierungen erreichten.

BTS als globales Kultursymbol

BTS gilt als bedeutendster Kulturexport Südkoreas. Ihre Konzerte ziehen regelmäßig Zehntausende Fans an, ihre Alben brechen Verkaufsrekorde, und ihr Einfluss auf Mode, soziale Themen und die Popkultur insgesamt ist weltweit spürbar. Vor ihrer Pause hatte BTS mit dem Album „Proof“ im Jahr 2022 das meistverkaufte Album des Jahres in Südkorea veröffentlicht.

Die Rückkehr der Gruppe dürfte daher nicht nur Fans weltweit begeistern, sondern auch wirtschaftlich und kulturell große Auswirkungen haben – insbesondere für die südkoreanische Unterhaltungsindustrie.