Zwölf Jahre nach ihrem Debüt steht BTS vor einem neuen Kapitel. Noch im Juni 2025 kehren alle sieben Mitglieder aus dem Militärdienst zurück – eine vollständige Wiedervereinigung der K-Pop-Superstars rückt damit in greifbare Nähe.

Die südkoreanische Band BTS bereitet sich auf ein Comeback vor. Nach einer rund zweijährigen Pause, in der die Mitglieder ihren obligatorischen Militärdienst ableisteten, soll die Gruppe im Verlauf des Jahres 2025 wieder gemeinsam aktiv werden. Laut Agenturangaben sind umfassende Gruppenaktivitäten in Planung.

Militärdienst nahezu abgeschlossen

Mitglieder wie Jin und J-Hope haben ihren Dienst bereits im Jahr 2024 beendet. RM und V folgen am 10. Juni 2025, Jimin und Jungkook am 11. Juni. Suga, der seinen Dienst als sozialer Ersatzdienstleistender verrichtet, wird am 21. Juni entlassen. Damit ist der Weg frei für ein vollständiges Comeback der siebenköpfigen Gruppe – das erste seit der Veröffentlichung des Anthologiealbums „Proof“ im Jahr 2022.

BTS FESTA 2025: Jubiläum und Wiedersehen

Parallel zur Rückkehr der Mitglieder findet vom 13. bis 14. Juni das diesjährige BTS FESTA statt – ein traditionsreiches Festival, das jedes Jahr den Debüt-Tag der Gruppe am 13. Juni feiert. Veranstaltungsort ist das KINTEX-Ausstellungsgelände in Goyang, Provinz Gyeonggi. Erwartet werden über 20 Themenbereiche mit interaktiven Ausstellungen, Fan-Angeboten und musikalischen Highlights. Im Zentrum stehen unter anderem persönliche Gegenstände der Künstler, Audio-Botschaften der Mitglieder sowie eine visuelle Installation des offiziellen „ARMY Bomb“-Lightsticks.

Erste Soloauftritte und Comeback-Hinweise

Noch vor Abschluss des gesamten Militärdienstes treten einige Mitglieder bereits wieder öffentlich auf: J-Hope gibt am 13. und 14. Juni zwei Solo-Konzerte im Goyang Sports Complex, während Jin Ende Juni seine Solo-Tour „Run Seok Jin – EP Tour“ startet. Beide Künstler präsentierten zuletzt auch neue Solo-Musik. J-Hope wird im Juli dann auch auf dem Lollapalooza in Berlin zu sehen sein. Zudem wurde im Rahmen eines humorvollen Videos zur diesjährigen FESTA das Motto „Twelve O’Clock“ angekündigt – ein Hinweis auf einen möglichen Neuanfang.

Ein vollständiges Comeback: Noch 2025?

Offiziell bestätigt ist ein Gruppen-Comeback bislang nicht. Die Agentur BigHit Music ließ jedoch verlauten, dass Aktivitäten als vollständige Gruppe noch im Laufe des Jahres geplant seien – möglicherweise bereits Ende 2025, spätestens im ersten Halbjahr 2026. Die Rückkehr dürfte mit einem neuen Album und weiteren Live-Auftritten verbunden sein.

Während ihrer Abwesenheit veröffentlichten die BTS-Mitglieder zahlreiche Solo-Projekte, darunter Alben, TV-Auftritte und Markenkooperationen. Diese individuellen Aktivitäten hielten die weltweite Fanbasis „ARMY“ über die Pause hinweg verbunden – und verstärken nun die Vorfreude auf ein gemeinsames Comeback.