Die koreanische Band hat ihre Geschichte aufgeschrieben. Die Buchhandlung Taube feiert eine Release-Party für „Beyond the Story“ direkt am Erscheinungstag.

BTS – sie sind so etwas wie die Beatles der Neuzeit. Die sieben Superstars aus Südkorea zählen heute zu den einflussreichsten Musikern weltweit. In ihrer zehnjährigen Bandgeschichte waren sie für fünf Grammys nominiert und hatten sechs Nummer-Eins-Hits in den US-Billboard-Charts – das hatten zuvor nur die Beatles und die Supremes geschafft. Viele ihrer Songs haben mehr als eine Milliarde Aufrufe auf YouTube, auf Instagram folgen BTS 73,6 Millionen Menschen.

Was das mit Marbach zu tun hat? Auf den ersten Blick nicht viel. Aber: BTS hat ein Buch geschrieben, und dieses Buch wird es in der Marbacher Buchhandlung Taube geben. Auch noch nicht so außergewöhnlich. Und wieder ein Aber: Das Buch erscheint am Sonntag, und die Buchhandlung Taube wird eine kleine Release-Party schmeißen. Und ist damit eine von nur einer Handvoll Buchhandlungen in Deutschland, wo das Werk direkt am Erscheinungstag zu haben ist.

Lesen Sie auch

Bei der Release-Party am Sonntag, zu der man sich anmelden muss, können Fans zusammenkommen, Musik hören, bei einem Quiz teilnehmen, Fotos machen und: Das neue Buch mit nach Hause nehmen, das an diesem Tag weltweit auf den Markt kommt.

Die Vorfreude darauf ist riesig. In Deutschland gibt es Hunderttausende Vorbestellungen, in den USA ist die Erstauflage von einer Million Exemplare schon vor dem tatsächlichen Verkauf ausverkauft. Die Marbacher Buchhandlung Taube hat im Vorfeld 100 Exemplare geordert, knapp 80 sind bereits vorbestellt. Was durchaus eine Nummer ist – wenn ein neuer Harry Potter oder ähnlich Großes erschien, verzeichnete Markus Schneider, der Chef der Marbacher Buchhandlung, rund 20 Vorbestellungen.

Die Initialzündung für die Aktion in der Taube lieferte Markus Schneiders Mitarbeiterin Annika Stanger. Die 28-Jährige ist ein großer BTS-Fan. Vor etwa drei Jahren ist die Buchhändlerin auf die K-Pop-Band aufmerksam geworden, hörte gern die Musik der sieben Koreaner (K-Pop: Korean Popular Music). Als sie eine „Deep Dive in die Lyrics“ machte, sich also mit den Texten näher beschäftigte, wurde sie zum Fan. „Die Lyrics sind sehr tiefgehend, die Musik unheimlich schön, die koreanische Sprache finde ich sehr beruhigend“, beschreibt Annika Stanger ihre Eindrücke.

Die sieben Musiker erlebt Annika Stanger bei deren Auftritten und Shows als „unglaublich lustig, ehrlich, interessant und großherzig“. Sie transportieren die Themen der jungen Menschen in ihren Texten, aber auch als als Jugendbotschafter vor den Vereinten Nationen.

Wie bei allen K-Pop-Gruppen liegt bei BTS ein Augenmerk auf dem visuellen Erlebnis: Die Choreografien sind anspruchsvoll, die Musikvideos haben reichlich Spezialeffekte, die Kostüme und Frisuren haben grelle Farben. Musikalisch präsentiert das Septett eine Mischung aus Rap und Gesang, das Genre wechselt von Album zu Album. In den kommenden zwei Jahren wird es keine neue Musik von BTS geben – die Mitglieder müssen ihren 18-monatigen Militärdienst erfüllen und widmen sich bis dahin verstärkt Solo-Projekten.

Die Release-Party findet am Sonntag, 9. Juli, in der Buchhandlung Taube in der Marbacher Marktstraße statt. Zu der Veranstaltung zwischen 11 und 14 Uhr muss man sich per E-Mail unter marbach.buchhandlungtaube@gmail.com anmelden.