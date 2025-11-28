BSW und die Bundestagswahl: Nicht jedes Ärgernis ist juristisch anfechtbar

Verwechslung des Wählers ist juristisch unbedeutend

Das hat mehrere Gründe. Erstens: Dass Wähler das BSW auf dem Wahlzettel mit dem „Bündnis Deutschland“ verwechselt haben, ist möglich, spielt juristisch gesehen aber keine Rolle. Zweitens: Dass dieser Fehler beim Auszählen geschehen sein könnte, ist nicht auszuschließen – genau deswegen hat es aber schon Korrekturen gegeben. Das ist im übrigen nichts Besonderes, denn nach jeder Wahl wird zwischen dem vorläufigen und dem amtlichen Endergebnis noch einmal geprüft. Drittens: Dass rund 9500 Stimmen zum Einzug in den Bundestag fehlen, mag ärgerlich sein, begründet aber nicht die Notwendigkeit einer Neuauszählung. Als Gerhard Schröder 2002 vor Edmund Stoiber über die Ziellinie huschte, war das Ergebnis noch knapper. Die Entscheidung des Wahlprüfungsausschusses ist somit nachvollziehbar – und weit entfernt von der Mär, man wolle das BSW nicht im Parlament, weil sonst die Regierungsmehrheit flöten ginge.