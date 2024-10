1 Parteigründerin Sahra Wagenknecht Foto: dpa/Kay Nietfeld

Nur rund 60 Mitglieder hat das Bündnis Sahra Wagenknecht bislang im Südwesten. Sie treffen sich am Sonntag, um einen Landesverband zu gründen - den zwölften bundesweit.











Link kopiert



Nach großen Erfolgen bei den Landtagswahlen in Ostdeutschland will das „Bündnis Sahra Wagenknecht“ (BSW) künftig auch in Baden-Württemberg präsent sein. An diesem Sonntag (ab 11.00 Uhr) treffen sich die Parteimitglieder in Stuttgart, um einen Landesverband zu gründen.