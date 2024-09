BSW: „An uns kommt niemand vorbei“

1 Auf Erfolgskurs: Sahra Wagenknecht und ihre Mitstreiter am Montag in Berlin. Foto: dpa/Christoph Soeder

Nach den Landtagswahlen vertritt das Bündnis Sahra Wagenknecht selbstbewusst einen Machtanspruch, zeigt sich aber gesprächsbereit. Doch offene Fragen bleiben.











Am Morgen nach den Landtagswahlen sieht man beim Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) gut gelaunte Gesichter. Bei der Pressekonferenz in Berlin spricht die thüringische Spitzenkandidatin Katja Wolf von einem „sensationellen Ergebnis“. Ihre sächsische Parteikollegin Sabine Zimmermann nannte das Abschneiden sogar „historisch“. In beiden Landtagen ist das BSW als drittstärkste Kraft eingezogen. Zimmermann macht klar: „Wir haben eine strategische Position. An uns kommt niemand vorbei.“ Ohne BSW wird es in keinem der beiden Länder eine Regierungsmehrheit geben, weil alle Parteien eine Koalition mit der AfD ausschließen. Gründerin und Parteichefin Sahra Wagenknecht bringt es auf den Punkt: „Wir sind zu einem Machtfaktor in Deutschland geworden.“ Nun stellt sich die Frage: Wie geht das BSW mit seiner neuen Rolle um? Am Montag konnte man schon einige Hinweise erhalten – auch wenn Fragezeichen bleiben.