BSG befasst sich mit Frage: Samuel Koch bei Wetten, dass..?: War es ein Arbeitsunfall?

Seit einem verhängnisvollen Unfall in der Samstagabendshow "Wetten, dass..?" ist Samuel Koch querschnittsgelähmt. Das Bundessozialgericht wird sich bald damit auseinandersetzen, ob es ein Arbeitsunfall war.
Der deutsche Schauspieler und Autor Samuel Koch ist vor rund 15 Jahren bei einem Auftritt als Wettkandidat in der einstmals großen deutschen Samstagabendshow "Wetten, dass..?" äußerst schwer verunglückt. Der heute 37-Jährige ist seither querschnittsgelähmt. Das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel wird sich jetzt in Kürze der Frage annehmen, ob es sich dabei um einen Arbeitsunfall gehandelt hat.