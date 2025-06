1 Die US-Wirtschaft ist stärker geschrumpft als angenommen (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa/AP/Jeff Chiu

Die US-Wirtschaft ist in den ersten drei Monaten dieses Jahres stärker geschrumpft als bisher angenommen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ging im ersten Quartal um 0,5 Prozent zurück, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte.