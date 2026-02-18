Brutsaison: Weißstörche zurück in Baden-Württemberg – Nabu sieht Herausforderungen für Brut

Seit den ersten Februarwochen sind die ersten Tiere zurück auf ihren Horsten. Das ist in diesem Jahr keine Selbstverständlichkeit, wie Fachleute berichten. Worauf es nun ankommt.
In diesem Jahr freuen sich Vogelbeobachter besonders über jeden Weißstorch, der aus wärmeren Gefilden nach Baden-Württemberg zurückkehrt. „Im Herbst grassierte unter Zugvögeln die Vogelgrippe in Spanien und Frankreich, wo viele Störche die Wintermonate verbringen“, erklärte Stefan Bosch, Fachbeauftragter für Vogelschutz beim Naturschutzbund (Nabu) Baden-Württemberg. Erst im Laufe der Zeit zeige sich, wie viele Tiere zurück sind.