Brutaler Vorfall in Sindelfingen

1 Der junge Mann schlug der 17-Jährigen von hinten gegen den Kopf (Symbolbild). Foto: Archiv

Eine 17-jährige Fußgängerin ist am Donnerstagabend in Sindelfingen unterwegs, als sie plötzlich von hinten einen Schlag gegen den Kopf bekommt. Als sie am Boden um Hilfe ruft, macht sich der Täter davon.















Eine 17-jährige Fußgängerin ist am Donnerstag gegen 21.30 Uhr von einem unbekannten Täter hinterrücks niedergeschlagen worden, als sie in der Seestraße in Sindelfingen unterwegs war. Dies teilt die Polizei mit.

Mit der Faust gegen den Kopf geschlagen

Nachdem die Jugendliche an der Haltestelle „Seestraße“ aus dem Bus ausgestiegen war, wurde sie vermutlich von dem Unbekannten verfolgt. Unangekündigt schlug er ihr mit der Faust von hinten gegen den Kopf, woraufhin sie zu Boden fiel und um Hilfe rief.

Täter ist vermutlich etwa 18 Jahre alt

Der auf etwa 18 Jahre alt geschätzte Täter machte sich in den nahe gelegenen Park davon. Er war laut Polizeibericht etwa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur. Seine blonden Haare trug er in einem Boxerhaarschnitt (auch „Fade Cut“ genannt). Zur Tatzeit trug er eine schwarze Wellensteyn Jacke mit gelben Streifen und eine blaue Jeans. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen unter Telefon (0 70 31) 69 7-0 zu melden.