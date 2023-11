Brutaler Vorfall bei Korntal: Schläge und Pöbeleien in der S-Bahn

1 Im Bahnhof Korntal flüchteten zwei Angreifer aus dem Zug. Foto: Archiv/Simon Granville

Ein ungutes Ende nahm ein Ausflug nach Stuttgart für eine Gruppe von zehn Leuten. Die Gruppe war in der S-Bahnlinie S 6 am frühen Samstagmorgen gegen 3.30 Uhr in Richtung Weil der Stadt unterwegs. Plötzlich und ohne ersichtlichen Grund wurden sie von zwei jungen Männern ohne ersichtlichen Grund angepöbelt und beleidigt, wie die Polizei den Ermittlungsstand am Montagnachmittag zusammenfasste.