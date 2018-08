Brutaler Übergriff in Hemmingen Unfallopfer mit Schlagstock verprügelt

Von kwa 01. August 2018 - 15:19 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall Foto: Weingand / STZN

Ein Mercedes-Fahrer streift einen Passanten in Hemmingen. Es kommt zum Wortgefecht, danach fährt der Autofahrer davon – und kommt kurz darauf mit einem Schlagstock zurück.

Hemmingen - Der Tatvorwurf lautet auf gefährliche Körperverletzung: In der Nacht zum 22. Juli, dem vorvergangenen Sonntag, ist auf der Hauptstraße in Hemmingen (Kreis Ludwigsburg) ein brutaler Überfall begangen worden. Ein 40-Jähriger wurde krankenhausreif geprügelt. Die Polizei sucht Zeugen – auch mehrere Personen, die sich an einer Bushaltestelle aufgehalten haben.

Nach den bisherigen Ermittlungen war das Opfer, ein 40 Jahre alter Mann, kurz nach Mitternacht auf der Hauptstraße unterwegs. Er überquerte bei einer Bankfiliale die Hauptstraße und wurde dabei von einem Mercedes gestreift. Das Auto war von der Heimerdinger Straße gekommen. Nach dem Unfall, so die Polizei, kam es zu einem Wortgefecht zwischen dem Opfer und dem Autofahrer. Dieser fuhr schließlich weiter, der 40-Jährige ging weiter in die nahe Seestraße.

Der Unfallversucher kam zurück – mit einem Schlagstock

Kurze Zeit später kam der bis dato Unbekannte mit seinem Mercedes zurück. Er stieg aus und hatte dabei, so die Polizei, einen Schlagstock oder einen anderen ähnlichen Gegenstand in der Hand. Mit diesem schlug der Täter auf sein Opfer ein. Dann setzte sich der Gesuchte in sein Auto und fuhr davon – mutmaßlich in Richtung der Gartenstraße. Das Opfer wurde so schwer verletzt, dass der Rettungsdienst kommen und den 40-Jährigen zur Versorgung in ein Krankenhaus bringen musste.

Die Polizei sucht nun Zeugen, um den Unfall und die mutmaßliche Körperverletzung aufklären und den Täter ermitteln zu können. Es gebe Hinweise darauf, dass sich mehrere Personen in diesem Bereich der Hauptstraße aufgehalten hätten. Der Polizeiposten Hemmingen hat die Rufnummer 0 71 50/2 09 20.