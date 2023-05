1 Die Polizei bittet um Hinweise (Symbolbild). Foto: IMAGO/Panama Pictures/IMAGO/Christoph Hardt

Brutaler Überfall in Stuttgart: Ein Duo greift einen Passanten in Stuttgart an. Die Täter sprechen den Mann erst an, dann sprühen sie ihm unvermittelt Reizgas ins Gesicht und schlagen auf ihn ein.









Zwei unbekannte Männer haben einen 27-jährigen Passanten in Stuttgart-Nord brutal ausgeraubt. Der Mann war am Sonntag gegen 13.15 Uhr in der Nordbahnhofstraße zu Fuß in Richtung Hauptbahnhof unterwegs – dann schlugen die Täter zu, wie die Polizei am Montag berichtet.