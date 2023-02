Brutaler Angriff in Ulm

Ein Polizist ist in Ulm schwer verletzt worden.

Er war privat unterwegs und hat sich als Polizist zu erkennen gegeben – trotzdem schlugen vier Männer brutal zu. Der Beamte muss mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.















Vier Männer haben in Ulm einen Polizisten angegriffen und schwer verletzt. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft vom Mittwoch verhielt sich die Gruppe in der Nacht zuvor in der Ulmer Innenstadt verdächtig, weswegen der 25 Jahre alte Beamte, der privat unterwegs war, die Polizei verständigte.

Noch bevor seine Kollegen am Tatort eintrafen, sollen die Verdächtigen den 25-Jährigen angegriffen haben - obwohl er sich als Polizist zu erkennen gegeben hatte. Die Angreifer flüchteten anschließend.

Rettungskräfte brachten den Beamten schwer verletzt in eine Klinik. Die Polizei ermittelt. Vernehmen konnten die Beamten ihren Kollegen laut einem Sprecher am Mittwochmittag noch nicht.