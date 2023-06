1 Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. (Symbolfoto) Foto: dpa/Roland Weihrauch

Brutaler Angriff mitten in Stuttgart: Zwei unbekannte Täter geraten mit zwei Männern in einen Streit. Die Situation eskaliert, es kommt zu einer Attacke mit einem Schlagring. Die Polizei sucht Zeugen.









Zwei bislang unbekannte Täter sollen zwei andere Männer in Stuttgart mit einem Schlagring attackiert haben. Der Vorfall ereignete sich am frühen Sonntagmorgen gegen 4:50 Uhr an der Haltestelle Stadtmitte, wie die Polizei am Montag mitteilte.