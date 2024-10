Brutaler Angriff in Schwieberdingen

1 Einem brutalen Angriff war ein 21-Jähriger jetzt in Schwieberdingen ausgesetzt. Foto: (imago images/STPP/ via www.imago-images.de)

Zwei Unbekannte haben in Schwieberdingen im Kreis Ludwigsburg auf einen 21-Jährigen eingedroschen. Der Angriff kam völlig unvermittelt.











Ein 21-Jähriger ist am Montagabend in Schwieberdingen von zwei Unbekannten zusammengeschlagen worden. Seine Verletzungen mussten anschließend ambulant in einem Krankenhaus versorgt werden.