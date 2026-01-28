Brutaler Angriff in Dußlingen: Sohn greift Mutter mit Eisenstange im Schlafzimmer an – Lebensgefahr

1 Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa/Friso Gentsch

Der brutale Angriff mitten in der Nacht erschüttert: Ein Mann greift seine eigene Mutter an. Was die Polizei am Tatort vorfindet.











Wahrscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation hat ein 32 Jahre alter Mann mit einer Eisenstange auf seine Mutter eingeschlagen. Die 56 Jahre alte Frau erlitt bei der Attacke in Dußlingen (Kreis Tübingen) lebensbedrohliche Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der Tatverdächtige sitzt seit Mittwoch wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft.