Eine 41-Jährige ist auf ihrem Nachhauseweg in Besigheim von einem Mann verfolgt worden, dem sie kurz zuvor im Zug begegnet war. Er schlug sie brutal nieder.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Eine 41-Jährige ist Sonntagnacht in Besigheim von einem Unbekannten brutal angegriffen und gewürgt worden. Die Polizei geht davon aus, dass es der Mann ursprünglich auf Geld abgesehen hatte. Die Frau und ihr Angreifer waren sich wohl kurz zuvor im Regionalzug MEX 18 nach Osterburken begegnet, in den die 41-Jährige gegen 23.51 Uhr in Ludwigsburg eingestiegen war. Im Zug setzte sich ein ihr Unbekannter neben sie, sprach sie auf Englisch an und fragte nach Geld. Die 41-Jährige stieg kurz nach Mitternacht in Besigheim aus, um zu Fuß nach Hause zu gehen.