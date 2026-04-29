Brutale Raubüberfälle in Stuttgart: Polizei veröffentlicht Fotos der Beute und sucht nach Besitzern

Mehrere Ehepaare wurden 2025 in ihren Häusern in Stuttgart überfallen – unter anderem Ex-Formel 1-Manager Willi Weber. Nun sucht die Polizei nach Besitzern der sichergestellten Beute.
– Nachdem die Polizei Ende Februar vier Männer im Alter zwischen 32 und 55 Jahren in Rumänien festgenommen hatte, die im Verdacht stehen, brutale Raubüberfälle im süddeutschen Raum – darunter mehrere in Stuttgart – begangen zu haben, suchen die Beamten nun mit Echtbildern nach den Besitzern von Schmuck, Taschen und anderen Wertgegenständen, die im Rahmen der Ermittlungsarbeit der Ermittlungsgruppe Titan beschlagnahmt worden waren.