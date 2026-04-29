Brutale Raubüberfälle in Stuttgart: Polizei veröffentlicht Fotos der Beute und sucht nach Besitzern

Mehrere Ehepaare wurden 2025 in ihren Häusern in Stuttgart überfallen – unter anderem Ex-Formel 1-Manager Willi Weber. Nun sucht die Polizei nach Besitzern der sichergestellten Beute.

– Nachdem die Polizei Ende Februar vier Männer im Alter zwischen 32 und 55 Jahren in Rumänien festgenommen hatte, die im Verdacht stehen, brutale Raubüberfälle im süddeutschen Raum – darunter mehrere in Stuttgart – begangen zu haben, suchen die Beamten nun mit Echtbildern nach den Besitzern von Schmuck, Taschen und anderen Wertgegenständen, die im Rahmen der Ermittlungsarbeit der Ermittlungsgruppe Titan beschlagnahmt worden waren.

Wie die Stuttgarter Polizei berichtet hatte, sollen die Verdächtigen im September 2025 ein älteres Ehepaar in ihrem Haus an der Feuerbacher Heide überwältigt, gefesselt und brutal ausgeraubt haben. Die Polizei richtete daraufhin die Ermittlungsgruppe Titan ein, deren Ermittlungen die Beamten auf die Spur möglicher Zusammenhänge zu einer ähnlichen Tat im Januar 2025 und zum Überfall auf den ehemaligen Formel 1-Manager Willi Weber und seiner Frau in ihrer Villa in Kräherwald im Stuttgarter Norden im Dezember 2025 führten. Bei den Taten gingen die Verdächtigen ähnlich vor: Sie sollen in allen drei Fällen die in den Gebäuden wohnenden und anwesenden Ehepaare überwältigt und Schmuck, Geld und Wertgegenstände geraubt haben. Dabei gingen die Täter laut Polizei äußerst brutal vor: Sie sollen die Ehepaare gefesselt, bedroht, zum Teil verletzt und stundenlang eingesperrt haben, um an ihre Beute zu gelangen. Mit dieser Vorgehensweise sollen sie allein in Stuttgart Wertgegenstände und Geld im Millionenbereich erbeutet haben.

Brutaler Überfall auch in Bayern

Auch in Altenstadt im bayerischen Landkreis Neu-Ulm sollen die Tatverdächtigen am Pfingstwochenende 2025 eine Familie brutal überfallen haben. Nach diesem Überfall folgte eine polizeiliche Zusammenarbeit, bei der es gelang, den Tatverdächtigen weitere mögliche Taten – insbesondere Wohnungseinbrüche und Diebstahlsdelikte – im süddeutschen Raum zuzuordnen. Der Fall von Altenstadt wurde auch am 26. November 2025 bei Aktenzeichen XY vorgestellt.

Nun suchen die Ermittler nach den Besitzern der Gegenstände, die im Rahmen der Festnahmen im Februar in Rumänien bei den Durchsuchungen der Wohnungen verschiedener Tatverdächtiger beschlagnahmt worden waren. Ermittlungen führten bislang nicht zu den Besitzern des Schmucks. Die Besitzer oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Fotos der erbeuteten Gegenstände befinden sich in unserer Bildergalerie.