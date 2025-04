Brutale Messerattacke: Gesuchter stellt sich nach Bluttat in französischer Moschee

1 Nach einer tödlichen Messerattacke auf einen Gläubigen in einer Moschee im Süden Frankreichs hat sich der Verdächtige in Italien gestellt (Archivbild). Foto: Sylvain Thomas/AFP/dpa

Nach dem tödlichen Messerangriff in einer Moschee hat sich der Verdächtige bei der Polizei gestellt. Die Fahnder wollen nun sein Motiv erfahren. Handelte er aus Islamfeindlichkeit?











La Grand-Combe - Nach einer tödlichen Messerattacke auf einen Gläubigen in einer Moschee im Süden Frankreichs hat sich der Tatverdächtige in Italien der Polizei gestellt. Ein Ermittlungsrichter müsse nun das tatsächliche Motiv des Angreifers ermitteln, sagte Staatsanwalt Abdelkrim Grini in Alès, wie der Sender France Info berichtete.