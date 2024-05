5 Die Attacke fand in einer S-Bahn der Linie S4 statt. Die Polizei fahndet seit Anfang April nach den Tatverdächtigen. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Maurer

In der S4 Richtung Marbach hat eine Gruppe Männer Anfang April zwei Kontrolleure brutal angegriffen – unter anderem mit Schlagstöcken. Nun sucht die Polizei nach Hinweisen und Zeugen mit Hilfe von Lichtbildern einer Überwachungskamera.











Anfang April sollen nach Polizeiaussagen mehrere Männer in einer S-Bahn der Linie S4 Richtung Marbach zwei 22 und 23 Jahre alte Fahrausweisprüfer angegriffen haben. Der 23-Jährige wollte am 5. April gegen 19.30 Uhr die Fahrkarten einer Gruppe Männer kontrollieren, woraufhin einer der Männer sein Mobiltelefon nach ihm warf. Als ihm sein Kollege zu Hilfe eilte, griffen die fünf Männer die Kontrolleure mit Schlagstöcken an und versuchten, sie an der Haltestelle Nordbahnhof aus der Bahn zu ziehen. Anschließend flüchteten die Männer in Richtung der Stadtbahnhaltestelle Nordbahnhof.