1 Der 16-Jährige wurde brutal verprügelt. (Symbolbild) Foto: imago images/STPP

Ein 16-Jähriger wird am Dienstag in einem Hinterhof in Stuttgart-Mitte von etwa zehn Jugendlichen brutal verprügelt. Erst als ein Unbekannter dazwischengeht, lassen die Angreifer von ihrem Opfer ab.















Ein 16 Jahre alter Jugendlicher ist am Dienstagnachmittag in einem Hinterhof im Bereich der Stiftstraße in Stuttgart-Mitte von einer Gruppe von etwa zehn Jugendlichen brutal verprügelt und getreten worden. Erst als ihm ein unbekannter Mann zu Hilfe kam, ließen die Täter von ihrem Opfer ab. Die Polizei sucht nun den unbekannten Helfer sowie weitere Zeugen.

Wie die Beamten berichten, ging der 16-Jährige gegen 16.30 Uhr die Königstraße entlang, als ihn ein unbekannter Jugendlicher ansprach und vermutlich im Bereich der Stiftstraße mit ihm in einen Hinterhof lief. Dort sollen ihn circa zehn Jugendliche mit Faustschlägen angegriffen haben, sodass er zu Boden stürzte. Daraufhin sollen die Angreifer auf ihr Opfer eingetreten haben.

Opfer muss in Klinik

Während der Attacke tauchte der unbekannte Mann auf, der geistesgegenwärtig dazwischen ging. Daraufhin ließ die Gruppe von dem Jugendlichen ab und flüchtete in Richtung Königstraße. Nachdem der Unbekannte den 16-Jährigen zunächst in einem Geschäft versorgt hatte, lief der Jugendliche zu Freunden in die Calwer Straße, von wo aus der Rettungsdienst verständigt wurde. Rettungskräfte brachten den Teenager mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.

Zeugen, insbesondere der Mann, der die Auseinandersetzung beendet hatte, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 bei der Kriminalpolizei zu melden.