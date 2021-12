Brutale Attacke in Stuttgart-Mitte

1 Polizeibeamte konnten den Verdächtigen festnehmen. (Symbolbild) Foto: dpa/Oliver Berg

Eine 31-Jährige wird am Montagabend in Stuttgart-Mitte auf brutale Weise angegriffen und ausgeraubt. Alarmierte Polizeibeamte nehmen einen 29-Jährigen fest, der kein unbeschriebenes Blatt ist.















Stuttgart-Mitte - Ein 29 Jahre alter Mann steht im Verdacht, am Montagabend eine 31-jährige im Bereich des Josef-Hirn-Platzes in Stuttgart-Mitte brutal attackiert und ausgeraubt zu haben. Der Verdächtige sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Wie die Polizei mitteilt, war die Frau gegen 22.30 Uhr in Richtung der Stadtbahnhaltestelle Rathaus unterwegs, als sie auf der Zwischenebene plötzlich von einem zunächst Unbekannten attackiert worden sein soll. Der Mann verlangte ihre Wertsachen und soll sie geschüttelt und geschlagen haben, bis sie ihm schließlich ihr Mobiltelefon aushändigte. Als die Frau um Hilfe rief, wurden Passanten darauf aufmerksam und eilten ihr zur Hilfe. Der Mann flüchtete.

Im Rahmen der Fahndung nahmen Beamte den Verdächtigen in der Klett-Passage fest, das Handy der 31-Jährigen hatte er noch dabei. Als die Polizisten den 29-Jährigen überprüften, stellte sich heraus, dass gegen ihn bereits ein Haftbefehl wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung vorlag. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Verdächtige, der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war, am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt, der ihn ins Gefängnis schickte.