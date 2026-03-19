Brutale Attacke in Pforzheim: Weiterer Verdächtiger nach Angriff auf Kontrolleure gesucht

Um einer Ticketprüfung zu entkommen, werden zwei Kontrolleure in Pforzheim angegriffen. Ein Verdächtiger wurde bereits gefasst. Der andere ist noch auf der Flucht.
Ein weiterer Verdächtiger ist nach dem Angriff auf zwei Fahrkartenkontrolleure in Pforzheim weiterhin auf der Flucht. Mehrere Hinweise seien bereits eingegangen, sagte ein Polizeisprecher. Zeugen, die etwas zu seinem Aufenthaltsort sagen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei zu melden. Der 19-Jährige soll die Kontrolleure am Freitag vergangener Woche attackiert haben, um einer Ticketprüfung zu entkommen.